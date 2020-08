Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la figlia Mia attaccata dagli haters, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi ha due figli, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti.

I suoi figli hanno padri diversi, il primo è figlio di Simone Inzaghi, il calciatore e l’altra è figlia di Francesco Facchinetti.

Nonostante ora Alessia Marcuzzi non stia più né con l’uno né con l’altro il suo è un bellissimo esempio di famiglia allargata tanto da aver fatto da testimone di nozze all’ex compagno Simone Inzaghi.

Alessia Marcuzzi è certamente una donna molto in gamba se è riuscita a mantenere un bellissimo equilibrio fra ex ed attuali, infatti, il marito Paolo Calabresi non è per nulla geloso degli ex della moglie ed è un papà adorabile con Mia tanto che la bambina a volte si sbaglia e lo chiama papà e di questo Francesco Facchinetti non è affatto geloso come lui stesso ha rivelato.

Mia Facchinetti attaccata dagli haters

Cosa è accaduto questa estate ha lasciato tutti un po’ interdetti. Il gossip si è scatenato raccontando di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e della loro storia clandestina che ha provocato la rottura del matrimonio di Stefano e Belen. Nonostante i diretti interessati abbiano smentito sui social la relazione, anche Belen ha detto che nulla era vero e ha ribadito la sua stima nei confronti della Marcuzzi, in pochi hanno creduto che fosse tutto un’invenzione; in ogni caso la cosa ora è stata messa a tacere ed ognuno è ritornato a fare la propria vita, Alessia con il marito e Stefano e Belen separati.

Qualche giorno fa Francesco Facchinetti ha postato, sui social, una foto della bambina Mia e ha aggiunto la seguente didascalia:

“Il miracolo della vita”.

Il post ha avuto tantissimi like e commenti positivi ma qualcuno ha avuto da ridire e ha attaccato la bambina e, indirettamente la mamma, Alessia Marcuzzi, come chi ha scritto: “Preghiamo solo che non diventi come sua madre.”

Ma c’è anche chi ha voluto rispondere a tanta cattiveria e ha detto: “Ora che lo hai scritto ti senti realizzata” e poi “Con che coraggio scrivi cose del genere.”

Alessia Marcuzzi ha realizzato un video molto bello: “A chi non si sente bene con il proprio corpo”.

Alessia Marcuzzi da sempre sensibile ai temi sociali ha deciso di postare un video che ha realizzato dal titolo: “A chi non si sente bene con il proprio corpo” contro il il bodyshaming