Al Bano diretto su Massimo Ranieri: “In che rapporti siamo”

Al Bano nel corso di una recente intervista a Nuovo ha risposto alla domanda del giornalista rivelando che negli anni ’60 tra lui e Massimo Ranieri vi era una grossa competizione.

Al Festival di Sanremo 2023, che avrà inizio il prossimo 7 febbraio, Al Bano tornerà ad esibirsi rendendosi protagonista di una particolare esibizione al fianco di due famosissimi colleghi ovvero Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ed ecco che a proposito di quest’ultimo il cantante di Cellino San Marco si è espresso di recente facendo una particolare rivelazione legata al passato. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lunga intervista di Al Bano al settimanale Nuovo

Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri saranno presenti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo come super ospiti rendendosi protagonisti di una particolare esibizione mai vista prima. Ed ecco che proprio di recente Al Bano si è lasciato intervistare dal settimanale Nuovo al quale ha svelato le sue sensazioni sulla prossima partecipazione al Festival di Sanremo. Il giornalista però ad un certo punto ha colto l’occasione per fare una particolare domanda all’artista legata ad una notizia di cui è venuto a conoscenza da pochi giorni. Nello specifico il giornalista di Nuovo ha chiesto ad Al Bano se è vero che in passato tra lui e Massimo Ranieri vi è stata competizione e se è vero che temeva che il collega potesse portargli via Romina Power, oggi sua ex moglie.

La rivelazione di Al Bano sulla rivalità con Massimo Ranieri

Al Bano è sempre stato molto sincero nell’esprimere i suoi pensieri, e anche in questo caso ha dimostrato di esserlo. Alla domanda del giornalista ha infatti risposto di si affermando che negli anni ’60 la rivalità con Massimo Ranieri era abbastanza alta, soprattutto a causa del programma Canzonissima. “Purtroppo devo ammettere che queste cose possono succedere nel nostro mondo” ha ammesso Al Bano che però ha voluto precisare che in realtà lui e Ranieri si sono sempre ammirati e nessuno ha mai pensato di poter fare un torto all’altro. Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato che quella che c’era tra loro era una sana competizione come quella che solitamente è presente tra gli sportivi.

Il mancato consiglio dell’artista per i Big in gara a Sanremo

Sempre nel corso dell’intervista il giornalista di Nuovo ha chiesto all’ex marito di Romina Power ed attuale compagno di Loredana Lecciso di dare un consiglio ai big che tra pochi giorni calcheranno il palco del Teatro Ariston nella speranza di vincere il Festival di Sanremo 2023. A tale domanda però Al Bano ha risposto di non essere bravo a dare consigli ma di preferire che questi vengano dati a lui. “Preferisco essere io a riceverli” ha concluso.