Loredana Lecciso rompe il silenzio su Romina: “Come sono i rapporti dopo che mi ha diffidato di parlare di lei in tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso svela in che rapporti è oggi con Romina Power. Ecco le parole della compagna di Albano Carrisi.

Loredana Lecciso è la compagna di Albano Carrisi da diversi anni ormai. La showgirl leccese è stata spesso e volentieri al centro di diverse polemiche e sotto i riflettori, soprattutto per il triangolo amoroso che si è venuto a creare anni fa con Romina Power. In questi giorni, la compagna del cantante di Cellino San Marco avrebbe rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, svelando quali sono ad oggi i rapporti con il suo compagno Albano e con l’ex marito di quest’ultima. Ma cosa ha dichiarato?

Loredana Lecciso svela in che rapporti è oggi con Albano Carrisi

La showgirl da diversi anni sta insieme ad Albano Carrisi, il cantante di Cellino con il quale ha avuto due figli ovvero Jasmine e Bido. In questi giorni la Lecciso ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, svelando in che rapporti è con Romina Power. Sappiamo bene che tra le due non c’è mai stato un buon feeling, anzi potremmo di certo dire che si sono fatte la guerra. In questi ultimi tempi, è stata proprio la Power a diffidare la Lecciso dal parlare di lei in televisione. Da quel momento le cose tra le due sono rimaste invariate, non c’è stata nessuna evoluzione ma neppure involuzione.

I rapporti con Romina Power

“Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo…”, ha fatto sapere la Lecciso. Il giornalista avrebbe poi chiesto alla donna se ha mai temuto di perdere Albano.“Hai avuto paura ti potesse lasciare?”, queste le parole della giornalista. La Lecciso ha sostenuto di non aver mai avuto di queste paure.“Ha energia e forza da vendere e, con il suo amore per la vita, contagia anche me e i nostri due figli…”, questa la risposta della Lecciso che ha anche aggiunto di non essere mai cambiata da quando sta insieme al cantante di Cellino San Marco.

Cosa ha imparato Loredana dal compagno

“Certo, sono cresciuta e maturata con gli anni: ma questo è un cambiamento che fa parte della vita di tutti…”, ha aggiunto la showgirl. Loredana Lecciso nel corso dell’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo ha poi svelato che con il suo compagno non ci sono mai stati problemi particolari e di aver appreso tanto da lui.“Ha un bagaglio di esperienze davvero incredibile e ha insegnato tante cose sia a me sia ai nostri ragazzi…”. Queste ancora le parole della showgirl.