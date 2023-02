Oggi è un altro giorno, Serena Bortone senza mezzi termini: “E’ meglio se chiarisco bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone fa dei chiarimenti dopo aver pronunciato delle frasi poco carine.

A Oggi è un altro giorno, nella giornata di ieri la conduttrice Serena Bortone si è lasciata andare ad una frase che non è proprio passata inosservata. La conduttrice ha ospitato Maurizio Fabrizio, il celebre autore di canzoni che ha anche scritto diversi brani per grandi artisti, diventati poi dei grandi successi. Ebbene, è stato durante la chiacchierata con l’ospite che la conduttrice si è lasciata andare ad alcuni commenti poco carini nei confronti del suo ospite. Poi, per evitare che le sue parole potessero essere fraintese, ha fatto dei chiarimenti.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone e le battute poco carine

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1, Serena Bortone ha ospitato Maurizio Fabrizio un noto autore di canzoni scritte per artisti come Giorgia, Renato Zero e Albano. E’ stato durante la chiacchierata con la conduttrice che però quest’ultima si è lasciata andare a dei commenti poco carini nei confronti dell’ospite.

Il chiarimento della Bortone

Poi, per evitare che le sue parole potessero essere fraintese, la conduttrice ha fatto dei chiarimenti. “Io apro e chiudo parentesi sennò mi fucilano non è che non amo Puccini, lo amo meno degli altri perché lo trovo troppo romantico”. Queste le parole della Bortone che ha voluto quindi chiarire per poter evitare che alcune frasi potessero risultare offensive e creare un vero e proprio caso.

Maurizio Fabrizio e il retroscena su Albano Carrisi

Ad ogni modo, l’artista ospite nello studio di Oggi è un altro giorno, ha parlato della sua carriera, dicendo di aver lavorato con diversi artisti, alcuni di questi noti come Albano, per il quale ha scritto il brano che il cantante di Cellino ha portato a Sanremo “E’ la mia vita“, dedicata a Ylenia la figlia scomparsa. “Ricordo che gliela feci ascoltare, lui si commosse e gli piacque subito, a Romina non tanto ma a lui si. Lei non era più dominante ma lui la ascoltava molto.”