Oggi è un altro giorno, “Salvo ottile non è voluto venire”, Serena Bortone resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri Salvo Sottile avrebbe dovuto fare una sorpresa a Michele Guardì ma all’improvviso ha scelto di ‘scomparire’ non fornendo alcuna spiegazione.

Un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno è andato in onda nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 febbraio 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di imbarazzo vissuti dalla conduttrice. Ma esattamente, per quale motivo?

Momenti di imbarazzo per Serena Bortone

Michele Guardì, celebre regista e autore televisivo, è stato uno degli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel pomeriggio di ieri. E proprio nel corso di tale intervista l’ideatore del programma Rai di grande successo “I Fatti Vostri” ha raccontato alcuni particolari aneddoti legati alla sua carriera e alcuni retroscena. Ma ad un certo punto è accaduto qualcosa che ha spiazzato tutti, e nello specifico stiamo parlando della sparizione del giornalista Salvo Sottile. Tutto è accaduto nel momento in cui la conduttrice ha invitato i suoi ospiti Laura Freddi, Angelo Madonia e Raffaele Paganini ad esibirsi sulle note di un brano siciliano molto noto. Il tutto in onore di Guardì che come molti sapranno è nato proprio in Sicilia. Ed ecco che è stato a questo punto che la conduttrice Serena Bortone ha tirato in ballo il giornalista e conduttore, insieme ad Anna Falchi, de I Fatti Vostri affermando “Ci doveva essere pure Salvo Sottile però, dov’è andato?”.

Le parole della conduttrice su Salvo Sottile

Serena Bortone è apparsa davvero spiazzata dall’assenza del collega che ha commentato semplicemente affermando “Salvo Sottile è andato via lo salutiamo”. Parole alle quali si sono poi aggiunte quelle della showgirl Laura Freddi che senza mezzi termini ha rivelato che il conduttore non si è voluto unire al gruppo. Salvo Sottile avrebbe dovuto fare una sorpresa a Michele Guardì ma all’ultimo minuto sembrerebbe aver cambiato idea, anche se non è chiaro per quale motivo.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

L’intervista del regista televisivo e autore di molti programmi di successo è poi proseguita con il ricordo di Fabrizio Frizzi che moltissimi anni fa ha condotto proprio la celebre trasmissione di Rai 2. Nello specifico Guardì intervistato da Serena Bortone ha ricordato, con la voce rotta dall’emozione, il celebre conduttore prematuramente scomparso nel 2018 rivelando che per lui I Fatti Vostri è stato il primo programma per adulti. Ha poi colto l’occasione per parlare del rapporto che li univa rivelando che era come quello che lega due fratelli e non un padre e il figlio. E ha aggiunto di essersi davvero tanto divertiti insieme. Allo stesso tempo il noto regista e autore televisivo ha voluto ricordare anche Alberto Castagna, anche lui scomparso prematuramente nel 2005 e anche lui uno dei conduttori de I Fatti Vostri con il quale Guardì ha rivelato di essersi trovato davvero bene. Ma, come avrà preso l’improvvisa assenza di Salvo Sottile? Come mai il conduttore ha scelto di non presentarsi nello studio di Oggi è un altro giorno? Al momento non sembrerebbe essere chiaro, ma il diretto interessato potrebbe presto decidere di fare chiarezza sulla questione oppure no. Non ci rimane che attendere.