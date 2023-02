Amici, Raimondo Todaro nella bufera, il web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Il maestro di danza Raimondo Todaro nel corso delle ultime settimane è particolarmente finito sotto accusa, anche sul web, a causa di alcune decisioni prese che non sono assolutamente piaciute ai telespettatori e agli stessi concorrenti del talent show di Canale 5.

Uno degli insegnanti più discussi della scuola di Amici è sicuramente Raimondo Todaro, ogni giorno sempre più sotto accusa da parte dei telespettatori e non solo. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Raimondo Todaro al centro di critiche e polemiche

I telespettatori nel corso degli ultimi anni hanno avuto modo di assistere a diverse discussioni con protagonisti gli insegnanti di danza Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Ed ecco che proprio quest’ultimo nel corso dell’ultimo periodo si trova sempre di più al centro di critiche da parte dei telespettatori che sembrerebbero non gradire più alcune sue scelte. In particolar modo nel corso delle ultime settimane sono stati molti gli utenti di Twitter che si sono espressi negativamente su Todaro per alcune scelte fatte nei confronti di alcuni concorrenti del talent e per la mancanza di rispetto mostrata in alcune occasioni nei confronti di alcuni protagonisti di Amici. Alcuni sono arrivati al punto di definirlo “clown“.

Le scelte di Todaro che fanno discutere

Ma esattamente, quali decisioni prese da Todaro non sono piaciute al pubblico di Amici? Di recente ad esempio in molti non hanno gradito la decisione del maestro di far entrare Benedetta, ovvero una nuova ballerina di latino, a poca distanza dall’inizio del serale. Anche gli altri concorrenti del talent non hanno gradito tale decisione in quanto loro è da mesi che si impegnano per poter arrivare a questa fase del programma considerata la più importante. Inoltre l’entrata di Benedetta ha comportato anche l’eliminazione del ballerino Samuel che si è trovato costretto ad abbandonare la scuola nel corso della puntata andata in onda domenica mentre invece Eleonora ha dovuto lasciare la scuola durante la settimana, e di preciso durante il daytime.

La ballerina Eleonora contro Raimondo Todaro

La ballerina Eleonora non sembrerebbe avere assolutamente gradito la sua eliminazione, forse anche per il modo in cui ha dovuto lasciare la scuola di Amici. Una volta tornata a casa ha pubblicato alcuni TikTok che a molti sono sembrati delle chiare frecciatine rivolte al suo ex insegnante. Nello specifico in uno di questi video la ballerina ha scritto “Ma quindi il prossimo anno puoi ripartecipare?” e ha risposto utilizzando alcune parole legate al brano di Angelina ovvero “nononono, che cosa hai capito? niente!”. Un altro TikTok pubblicato dalla ballerina ha invece come sottofondo il brano dei Black Eyed Peas intitolato Shup up ovvero Stai Zitto. Insomma, il riferimento al maestro di danza non è esplicito, ma sono molti coloro che non hanno avuto alcun dubbio nel pensare che tali video fossero rivolti proprio al marito di Francesca Tocca che al momento non sembrerebbe aver ancora replicato, ma potrebbe decidere di esprimere il suo pensiero nel corso delle prossime ore.