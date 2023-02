Piersilvio Berlusconi frecciata velenosa a Sanremo: “Ognuno è fatto a modo proprio”

0 SHARES Condividi Tweet

Ringraziamenti speciali per Maria De Filippi da parte di Piersilvio Berlusconi nel corso della giornata di ieri.

Maria De Filippi nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler continuare ad andare in onda con C’è posta per te anche nella serata in cui verrà trasmessa la finale del Festival di Sanremo la prossima settimana. In genere, durante la settimana della kermesse canora più importante d’Italia, tutto viene sovvertito ed i vari canali vanno incontro a diversi cambiamenti non indifferenti. Nella giornata di ieri, ecco che a parlare è stato il vicepresidente ed amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, il quale si è lasciato andare a delle affermazioni su Maria De Filippi che hanno parecchio stupito. Ma di cosa si tratta?

Piersilvio Berlusconi parla della programmazione in vista del Festival di Sanremo

Nella giornata di ieri, Piersilvio Berlusconi ovvero il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset nel corso di una conferenza stampa sullo sviluppo digitale sembra essere tornato su un argomento molto caldo. Quale? La programmazione dei vari canali e programmi Mediaset durante la settimana di Sanremo 2023 che in genere subisce dei cambiamenti. Berlusconi ha fatto sapere che in genere non è mai stata fatta una controprogrammazione, ma solo un adeguamento di palinsesto senza andare a stravolgere.

L’amministratore delegato ringrazia Maria De Filippi

“Per la prima volta dopo molti anni, non mettiamo in atto un disarmo assoluto. Vogliamo dare un’alternativa di visione al pubblico italiano…“, queste le parole dell’amministratore delegato Mediaset. Quest’ultimo, con l’occasione ha voluto anche ringraziare Maria De Filippi, la quale ha accettato di andare in onda sabato 11 febbraio, nonostante in quella serata su Rai 1 andrà in onda la finale di Sanremo. “La ringrazio a nome di tutta Mediaset, fa un atto di coraggio e va in onda con ‘C’è posta per te’ addirittura mantenendo la sua posizione abituale del sabato sera…”. Queste le parole di Berlusconi, il quale ci ha tenuto a precisare che questa decisione è stata presa proprio di comune accorso con la conduttrice.

E sulla partecipazione del Presidente dell’Ucraina, ecco il suo pensiero

Poi si è espresso anche sulla partecipazione del Presidente dell’Ucraina al Festival, seppur in collegamento. A tal riguardo avrebbe detto “A me non fa piacere. Mi sembra una ricerca di visibilità. A me personalmente un pochino turba. Preferirei di no. Però ognuno è fatto a modo proprio…”.