Pierluigi Diaco, Fedez e Alessandro Cattelan lo umiliano, il siparietto su di lui fa ridere tutti

Fedez ospite da Alessandro Cattelan ha preso in giro Pierluigi Diaco. Grasse risate da parte del pubblico.

Pierluigi Diaco in questi giorni è stato sotto i riflettori ed al centro delle polemiche per quanto accaduto nel corso di una puntata di Bella Mà. Il conduttore, infatti, qualche giorno fa avrebbe rimproverato un’anziana signora in diretta, perchè quest’ultima avrebbe detto “Che pa**”. La reazione di Pierluigi è stata considerata piuttosto esagerata e per questo motivo in molti l’hanno criticato, a cominciare da alcuni utenti social a finire ad alcuni colleghi. A citare Pierluigi nella serata di ieri è stato Fedez, ospite da Alessandro Cattelan. Il rapper parlando del suo sosteno al DDL Zan si sarebbe lasciato andare ad una parolaccia, ed ha colto l’occasione per fare ironia su Pierluigi Diaco. Ma cosa ha riferito?

Pierluigi Diaco al centro delle critiche, Fedez fa ironia

Pierluigi Diaco in questi giorni è stato parecchio sotto i riflettori ed al centro delle polemiche per quanto accaduto nel corso di una puntata di Bella Mà. Sappiamo bene che il conduttore ha ripreso un’anziana signora del pubblico, la quale si sarebbe lasciata andare ad una “parolaccia”. La sua reazione è stata considerata esagerata e per questo criticata. Fedez, nella serata di mercoledì è stato ospite di Alessandro Cattelan e ad un certo punto avrebbe lanciato una frecciatina al conduttore di Bella Mà. “Era quella la cosa che mi stava altamente sui co*****i…Chiedo scusa a Diaco…Chiedo umilmente scusa…”. Queste le parole del rapper, che è stato applaudito da tutti i presenti in studio.

Fedez ospite da Alessandro Cattelan, l’ironia del rapper su Diaco

Il conduttore però, sarebbe subito intervenuto dicendo “Federico, Federico, Federico”, facendo intendere che forse sarebbe stato meglio non fare alcun tipo di battuta o riferimento alla vicenda. Fedez, però, non ha potuto far altro che farsi una grassa risata ed ha parlato ancora delle polemiche scoppiate in questi mesi per alcune sue affermazioni fatte sulla Rai, prima della sua esibizione al concerto del Primo Maggio a Roma. In questo caso, Fedez ha ammesso che molti giornalisti per parlare di lui e trovare qualcosa hanno anche indagato sulla sua vita privata, dicendo “Non hanno trovato un ca**o”.

Diaco, Fedez “Io mi scuso ancora con il pubblico…” dopo aver detto delle parolacce

Anche in questo caso la frecciatina a Diaco, dicendo appunto “Pierluigi Diaco è vigile…”. Anche in questo caso il pubblico non ha potuto far altro che sorridere. Ad un certo punto è intervenuto anche il rapper MIke Lennon il quale avrebbe detto a Fedez “Chiedi scusa anche a Diaco, hai fatto una cosa molto brutta”, facendo riferimento al fatto di aver detto tante parolacce durante il suo intervento. Fedez a quel punto, con ironia avrebbe detto “Io mi scuso ancora con il pubblico della Rai che forse non è abituato e non vuole sentire certe cose. E’ davvero sgradevole..”.