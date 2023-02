Storie Italiane, l’ospite zittisce Eleonora Daniele “Ho mal di testa, finitela”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Rigau rilascia un’intervista a Storie Italiane e sull’eredità di Gina Lollobrigida dice di non essere interessato.

Dopo la morte di Gina Lollobrigida non si fa altro che parlare della sua eredità e di tutte le vicende che ne sono venute fuori tra il figlio, l’ex marito Rigau e il suo tuttofare Andrea. Ebbene, proprio l’ex marito Francisco Javier Rigau in questi giorni è stato ospite seppur in collegamento, in diverse trasmissioni televisive, a cominciare da Pomeriggio 5 a finire a Storie Italiane nella giornata di oggi. Nel salotto di Eleonora Daniele, l’uomo ha rilasciato un’intervista molto lunga ed anche parecchio movimentata. La conduttrice ad un certo punto avrebbe parlato dell’eredità della quale si sta tanto parlando da circa un mese a questa parte in tutte le trasmissioni. La risposta dell’ex marito dell’attrice ha lasciato tutti di stucco.

Gina Lollobrigida, i problemi dopo la sua morte

Nella giornata di oggi, giovedì 2 febbraio 2023 è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. La conduttrice ha intervistato Rigau, il quale avrebbe rilasciato un’intervista molto lunga ed anche parecchio movimentata. “Secondo voi io ho diritti sull’eredità”, avrebbe detto Javier. Quest’ultimo sarebbe stato interrotto da Eleonora che gli ha detto “Se tu fossi legalmente il marito di Gina, avresti diritto ad una parte dell’eredità.Hai detto che non vuoi niente del suo patrimonio? Va bene, a me interessava sapere la tua risposta“.

L’ex marito a Storie Italiane

La risposta non è tardata ad arrivare e Rigau avrebbe detto “Se mi spettasse parte dell’eredità, chi si dovrebbe preoccupare, Milko? Beh, lui non è affatto preoccupato”. L’ex marito dell’attrice avrebbe poi aggiunto “Milko sa che io non metterei mai mano su una quota dell’eredità che, ripeto, non mi spetta. E sarebbe stato magnifico se tutta fosse spettata a lui… vedremo cosa succederà in futuro”.

Francisco Javier non interessato all’eredità

Insomma, dichiarazioni molto forti e significative quelle di Francisco Javier ai microfoni di Storie italiane, il programma della Daniele, aggiungendo che anche se dovesse avere diritto ad un terzo dell’eredità, questa andrebbe a Miko perchè gli cederebbe la sua parte. “La questione patrimoniale di Gina, testamento e tutto, a me non riguarda per niente!”, ha tuonato Francisco che ha aggiunto “Ho mal di testa a furia di parlare di questo argomento”.