Michelle Hunziker, Claudio Bisio fa una gaffe e lei si arrabbia, il video che gira sul web è esilarante

Michelle Hunziker su Instagram insieme a Claudio Bisio. Lui fa una gaffe e lei si arrabbia. Ecco cosa è accaduto.

Michelle Hunziker, nota conduttrice svizzera da tanti anni in Italia ha letteralmente conquistato gli italiani che la seguono sempre con grande affetto. Michelle attualmente è impegnata con la seconda edizione del programma “Michelle impossible” che andrà in onda su Canale 5 prossimamente. Come per la prima edizione, Michelle avrà modo di ospitare diversi personaggi famosi che si racconteranno e faranno spettacolo. Ci saranno anche tanti suoi amici come Serena Autieri e Claudio Bisio. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore è stato protagonista di alcune Instagram stories e pare che abbia commesso una gaffe che ha fatto arrabbiare la showgirl.

Michelle Hunziker pronta a tornare con “”Michelle Impossible”

Michelle Hunziker è attualmente impegnata visto che tra poche settimane andrà in onda con la seconda stagione di Michelle Impossible. Ad ogni modo, nelle scorse ore la conduttrice sarebbe sbottata per colpa di Claudio Bisio che avrebbe fatto una gaffe. Il conduttore è stato il protagonista di alcune Instagram stories di Michelle Hunziker.

La gaffe di Bisio nelle Instagram stories di Michelle

In una appaiono Michelle e Claudio mentre ballano insieme. Nella seconda invece, i due appaiono insieme ad altri colleghi del mondo dello spettacolo, con davanti a se vassoi di pizzette e tramezzini. Bisio pare abbia detto “Allora un pò di silenzio che stiamo preparando Mission Impossible ehm scusate… Michelle Impossible”. Tante le risate, tra le quali anche quelle di Michelle. Bisio avrebbe poi aggiunto “La prima edizione di questo programma è andata talmente bene che Michelle ha deciso di non fare la seconda”.

Grande attesa per la seconda stagione di Michelle Impossible

Michelle dopo aver ascoltato queste frasi sarebbe intervenuta dicendo “No Claudio, cosa dici?”. I due sono molto amici, oltre che colleghi e da tantissimi anni, visto che insieme hanno condotto Zelig per tantissimi anni. I fan di Michelle sono molto felici nell’apprendere che la conduttrice è pronta a tornare con questo spettacolo che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo.