Claudio Bisio senza mezzi termini svela che preferisce la Incontrada a Michelle Hunziker

Vanessa Incontrada, la dichiarazione d’amore di Claudio Bisio per la nota conduttrice. I due sono stati al timone di Zelig per diversi anni. Cosa ha dichiarato il conduttore?

Claudio Bisio e Michelle Hunziker per diversi anni sono stati al timone di Zelig, il programma televisivo comico che ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatori che pare non si siano persi mai neppure una puntata. Ebbene, sembra proprio che tra gli anni Novanta e Duemila, i due comici sono stati davvero la coppia perfetta e tanto amata di telespettatori italiani. In questi giorni però, a sorprendere pare siano state le parole di Claudio Bisio, rilasciate nel corso di un’intervista a Quotidiano Nazionale. Pare che Bisio abbia parlato di tanti argomenti a cominciare dagli esordi della sua carriera cinematografica, a finire al rapporto con diversi colleghi e colleghe. Pare che le parole più belle siano state quelle per Vanessa Incontrada. Ma vediamo nel dettaglio quanto raccontato da Claudio Bisio.

Claudio Bisio e Michelle Hunziker la coppia perfetta di Zelig? Il conduttore non è d’accordo

Claudio Bisio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Quotidiano Nazionale, nel corso della quale sembra abbia parlato praticamente di tutto. Ebbene, pare che l’attore e conduttore abbia iniziato con il parlare dei suoi esordi nel mondo della cinematografia, quando ha preso parte a diversi film al fianco di Gabriele Salvatores, vincendo anche un Premio Oscar con il film Mediterraneo.

Poi ha parlato anche del programma Zelig che ha condotto per diverso tempo, un pò al fianco di Michelle Hunziker, un po di Vanessa Incontrada.

Il segreto del successo della trasmissione secondo Claudio, ecco svelato

“Qual è il segreto della trasmissione”, avrebbe chiesto il giornalista a Claudio Bisio che non ha tardato a rispondere. “Il segreto è la qualità dei comici. Facciamo dei casting lunghissimi per trovare talenti comici. E poi ci sono le conduttrici: Michelle Hunziker, ma soprattutto Vanessa”. Queste le parole del comico che ha fatto così una vera e propria dichiarazione a Vanessa, per la quale sembra abbia espresso delle parole davvero di grande affetto e stima.

La “dichiarazione d’amore” di Claudio a Vanessa Incontrada

“Com’ è lavorare con Vanessa? È fantastico quando riesci a sorprenderla. Perché lei ha veramente delle reazioni di stupore, di meraviglia, di sorpresa che funzionano. Così, abbiamo deciso di non spiegarle mai niente prima! Quando Vanessa comincia a ridere, è un regalo. E poi è una persona meravigliosa, generosa, positiva, altruista”.