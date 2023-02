Bella Mà, Paola Perego lascia a bocca aperta Pierluigi Diaco “Sono uno zerbino”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego ospite nel salotto di Bella Mà fa una rivelazione davvero inaspettata sul suo intimo e privato. Cosa ha riferito la conduttrice?

La nota conduttrice Paola Perego in questi giorni sembra aver fatto una rivelazione davvero clamorosa nello studio di Pierluigi Diaco. La conduttrice di Citofonare Rai 2, che sta avendo un grande successo, è stata ospite nel salotto di Bella Mà, insieme a Simona Ventura, la sua compagna d’avventura. La prima però, i è raccontata in modo sincero ed anche senza nessun filtro. La moglie di Lucio Presta, ha così voluto mettersi a nudo, parlando della sua vita privata, del suo passato e di come abbia fatto a conciliare il suo lavoro con la famiglia. Ecco le sue dichiarazioni.

Paola Perego e Simona Ventura nello studio di Bella Mà da Pierluigi Diaco

Paola Perego e Simona Ventura, le due conduttrici di Citofonare Rai 2 sono state ospiti nel salotto di Bella Mà, da Pierluigi Diaco nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio. Ad ogni modo, entrambe hanno parlato del successo ottenuto dal loro programma che va in onda su Rai 2 ormai per il secondo anno consecutivo.

Paola Perego si confessa e parla del suo intimo e privato

La Perego, però, si sarebbe parecchio sbilanciata, parlando della sua vita privata e del suo lavoro.“Io avendo fatto molti programmi quotidiani saltavo il saggio di danza, l’evento sportivo, vivevo attanagliata dai sensi di colpa ma ancora oggi ho il senso di colpa. Sono un po’ uno zerbino verso i miei figli”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Perego che è mamma di due figli ovvero Giulia e Riccardo e nonna di due nipoti, Pietro e Alice. La Perego di certo ha una carriera davvero importante e interessante, ha condotto diverse trasmissioni sia in Rai che in Mediaset e non parliamo solo di programmi serali ma anche quotidiani, come Domenica in dove ha avuto modo di lavorare con Salvo Sottile.

Il programma preferito di Paola tra quelli condotti

Proprio su quest’ultimo, la Perego nel salotto di Bella Mà ha speso delle bellissime parole. Su quale sia stato il suo programma preferito, tra i tanti condotti, la Perego ha fatto una rivelazione piuttosto importante. “La Talpa è stato l’unico reality game della televisione generalista e non si è mai più rifatto. A me piaceva proprio come spettatrice perché giocavo ad indovinare chi fosse la talpa.”