Fedez scrive sui social un messaggio per la moglie ma dopo qualche minuto cancella tutto

La crisi di coppia pare stia continuando anche se Fedez sui social continua a dimostrare il suo amore per Chiara

Sanremo, alla coppia Fedez Chiara Ferragni, pare non abbia portato bene. Dopo l’episodio che ormai tutto conoscono del bacio ricambiato con Rosa Chemical, è calato il gelo tra marito e moglie. Fedez, innamorato e pentito, Chiara Ferragni sicura di sé ha tolto anche la fede. Ma vediamo cosa è accaduto poco fa.

Fedez scrive un messaggio sui social per la moglie Chiara ma dopo pochi minuti cancella tutto

Forse Fedez non si aspettava che la moglie restasse tanto male per la scena messa su con Rosa Chemical ma così è stato. Non si è capito, perchè i diretti interessati non lo hanno rivelato, se a dare fastidio a Chiara sia stato il momento tra Fedez e Rosa Chemical o la circostanza che così facendo ha tolto la scena a lei.

Fatto sta che da quel momento i rapporti tra marito e moglie si sono raffreddati tanto che non stanno postando più nulla insieme sui social. Non solo ma qualche ora fa Fedez ha scritto una storia Instagram: “Tu la mia calamita, io la tua calamità“, salvo poi, dopo pochi minuti, cancellare tutto.

Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Chiara Ferragni

Che la Lucarelli non guardi di buon occhio la Ferragni questa è cosa nota; per questo è apparso a tutti strano quando ha preso le sue difese con un lungo post nel quale ha scritto così: “Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso politico. Doveva essere il Sanremo dei cantanti, compreso il suo amico Ax, e il palco se l’è preso lui col bacetto da meme e da aperture giornalistiche su Sanremo. Doveva essere il Sanremo della moglie ed è arrivato pure lui a ruota con il podcast, la canzone sulla nave da crociera, il duetto con Ax. Ha voluto essere tutto, come sempre, pure l’abbonato in prima fila. Il risultato è che ha vampirizzato come sempre la festa.”

E poi continuato con l’attacco a Fedez ma con la difesa della moglie, a proposito della quale ha detto: “S’è fatta rubare la scena dal marito incapace di rimanere a casa e lasciare che gli altri si vivano il loro successo, senza che arrivi lui a succhiare il sangue dalle giugulari altrui. Un contrappasso che non meritava neppure lei.”