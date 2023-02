Oggi è un altro giorno, Serena Bortone prima fa dichiarazione forte, poi se ne rende conto e prova a riparare

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata commette una gaffe davvero clamorosa, poi si rende conto e torna indietro.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ovvero la trasmissione condotta da Serena Bortone, la quale nell’ultimo periodo si è resa protagonista di diverse gaffe. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri la conduttrice ha ospitato il conduttore del Tg1 Alessio Zucchini che ha così parlato del suo primo romanzo intitolato Una famiglia. Il giornalista nel salotto di Serena si è raccontato ed ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando anche della sua famiglia. E’ stato proprio durante questa intervista che la conduttrice è stata protagonista di una gaffe. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, la conduttrice ospita Alessio Zucchini

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha ospitato Alessio Zucchini il conduttore del Tg1, il quale ha parlato della sua vita privata e nello specifico della sua mamma. E’ stato proprio durante l’intervista che ha fatto una gaffe non indifferente che ha imbarazzato il suo ospite.“Tua mamma ti ha avuto quando aveva 16 anni, ma è meraviglioso!”, queste le parole di Serena che hanno tanto imbarazzato il conduttore.

La conduttrice commette una gaffe

A quel punto, Alessio avrebbe replicato facendo ben intendere il suo imbarazzo. “Insomma, per lei un po’ meno. Si è giocata una bella fetta di adolescenza ma per me è andata bene, di lusso. Tuttavia non è vera la storia della mamma giovane amica, era molto severa e soprattutto riusciva a capire tutti i mie misfatti subito.” Queste le parole del giornalista piuttosto imbarazzato.

La precisazione del conduttore del Tg1

Ma non è finita qui, visto che durante la chiacchierata con il giornalista, poi, Serena avrebbe commesso un’altra gaffe della quale se ne è accorta in tempo correndo ai ripari. “È un noir ambientato in Calabria che è terra di ‘ndrangheta”, ha dichiarato la Bortone parlando del romanzo presentato dal giornalista. Quest’ultimo avrebbe fatto un chiarimento dicendo “Non perchè la Calabria sia tutta ‘ndrangheta ovviamente ma perchè gli ambienti di questo tipo sono…”. Purtroppo non è la prima volta che Serena si lascia andare a questo tipo di dichiarazioni ambigue sulla Calabria.