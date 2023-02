Blanco, la mamma decide di intervenire dopo il brutto episodio di Sanremo e dà la sua versione: “Perchè si è comportato così”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di Blanco e del suo gesto compiuto sul palco dell’Ariston quando ha distrutto le rose e la scenografia. Adesso a parlare è stata la madre del giovane.

Non si fa altro che parlare di Blanco e di quanto accaduto sul palco dell’Ariston quando il giovane cantante ha iniziato a prendere a calci le rose, distruggendo la scenografia. Molti hanno criticato il giovane cantante, dicendone di tutti i colori al giovane. Si è parlato di denunce, di multe e tanto altro ancora. Adesso però, a parlare è stata proprio la madre, la quale è stata intervistata da un’inviata de La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano. La donna ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto importanti.

Blanco, un inviato de La vita in diretta raggiunge il paese originario del cantante

Dopo il clamore nato in seguito al Festival di Sanremo, quando Blanco sul palco dell’Ariston ha completamente distrutto la scenografia, se ne sono dette davvero tante. Molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica hanno riservato al giovane delle critiche ed anche delle accuse piuttosto pesanti. Ebbene, nelle scorse ore a parlare è stata una persona molto importante per Blanco, ovvero la sua mamma. La donna, la signora Paola, è stata intervistata da un inviato de La vita in diretta.

Una cameriera fa un’importante rivelazione “Era tutto programmato”

Antonella Delprino, l’inviata de La vita in diretta, si è così recata a Calvagese, ovvero la cittadina dove vive Riccardo Fabbricone, in arte Blanco, ed ha raccolto delle testimonianze davvero molto interessanti. Parlando con una cameriera del bar dove spesso Blanco si reca, quest’ultima riferendosi a quanto accaduto sul palco dell’Ariston, ha detto “Era tutto programmato“. L’inviata, poi, avrebbe contattato telefonicamente la madre del giovane cantante che lavora come impiegata e quest’ultima non ha fatto mistero del fatto di non aver apprezzato quello che ha fatto il figlio ma nel contempo ha parlato anche lei di un “gesto concordato”.

Le parole della mamma di Blanco

In effetti, nei giorni scorsi sono stati sempre di più coloro i quali hanno ipotizzato che effettivamente fosse tutto concordato per via del video di Blanco, l’ultimo quello de L’Isola delle rose, dove effettivamente il cantante distrugge delle Rose.“Riccardo è stato il primo a capire di aver esagerato, ha chiesto scusa. È un ragazzo di venti anni, non si può distruggere una persona psicologicamente. Denuncia? Non abbiamo ricevuto niente, anche questo è da capire. Tutto quello che sta accadendo ora è eccessivo”. Queste le parole della donna.