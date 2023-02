Amadeus riceve il tapiro per Blanco e diretto dice a Stafelli: “Ecco cosa accadrà domani”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha ricevuto il tapiro per Blanco, dopo quanto accaduto nel corso della prima serata. Ecco l’attacco di Striscia.

Non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo ed oltre alle canzoni in gara, inevitabilmente non si può non parlare di quanto accaduto nel corso della prima puntata con Blanco. Era proprio inevitabile il fatto che non intervenisse Striscia la notizia, che ha raggiunto proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus, consegnando il tapiro. Ma vediamo che cosa è accaduto e come ha reagito Amadeus.

Festival di Sanremo, caos dopo il comportamento di Blanco

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston è accaduto qualcosa che di certo non poteva passare inosservato. Ci riferiamo al comportamento di Blanco, il giovane artista che si è esibito dapprima con Mahmood portando il brano vincitore del Festival dello scorso anno, e poi è tornato per presentare il suo nuovo singolo. Tuttavia, ad un certo punto, il cantante ha iniziato a prendere a calci e non solo, tutti i fiori che aveva attorno, distruggendo tutto. Il pubblico in sala lo ha fischiato e da quel momento non si è fatto altro che parlare di questo.

Valerio Staffelli consegna il tapiro ad Amadeus

Dopo l’accaduto, inevitabilmente Striscia la notizia è intervenuta e Valerio Staffelli ha raggiunto il conduttore e direttore artistico Amadeus consegnando il tapiro. Staffelli avrebbe detto al conduttore che è pensiero comune il fatto che sia stato tutto combinato e che non è trattato di un’improvvisata del cantante. Il conduttore ha smentito però tutto, aggiungendo di conoscere molto bene il cantante e di non aver mai pensato che potesse fare quello che poi ha fatto. “Quello che è accaduto non era nulla di preparato”, ha detto il conduttore il quale ha aggiunto di aver poi ricevuto le scuse da parte di Blanco che ha capito di aver sbagliato. Ad ogni modo, subito dopo Amadeus con ironia avrebbe detto a Staffelli “Fino a sabato io sono qui, se ne hai altri. Secondo me domani me ne consegnano un altro”.

I dubbi dei conduttori di Striscia

Dopo il servizio però, i due conduttori del tg satirico avrebbero fatto intendere di non credere molto a questa versione, ed hanno tramesso un video in cui Blanco distrugge delle sedie in alcuni suoi concerti. Enzo Iacchetti avrebbe detto “Qualcosa non torna”.