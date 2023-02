Francesca Fagnani, nel monologo sul palco dio Sanremo frecciata velenosa a Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani sul palco dell’Ariston porta un monologo che ha catturato l’attenzione di milioni di italiani, diverso da quello portato sul palco da Chiara Ferragni.

Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice di Belve è stata la co-conduttrice del Festival di Sanremo di ieri mercoledì 8 febbraio 2023. La giornalista, con la sua bellezza ed eleganza, ma non solo è riuscita a catturare l’attenzione di tutti anche durante il momento del suo monologo, piuttosto delicato ma abbastanza articolato. Ma cosa ha detto nel suo monologo la conduttrice?

Francesca Fagnani, il suo monologo sul palco dell’Ariston diverso da quello di Chiara Ferragni

Francesca Fagnani è stata la co-conduttrice del Festival di Sanremo di ieri mercoledì 8 febbraio 2023 ed è stata al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, svolgendo il suo lavoro nel migliore dei modi. Così come ha fatto nel corso della prima puntata Chiara Ferragni, anche Francesca ha fatto il suo monologo, ma piuttosto che parlare della sua vita, ha cercato di portare l’attenzione di tutti su un problema molto importante che ovviamente non la riguarda in prima persona.

La giornalista porta sul palco dell’Ariston la realtà delle carceri minorili

La compagna di Enrico Mentana, si è fatta portavoce di quei ragazzini che si trovano all’interno del carcere minorile di Nisida. Nel suo monologo, la giornalista attacca lo Stato, la scuola che dovrebbe insegnare i giovani ad andare verso la strada giusta. Insomma, la Fagnani ha descritto le condizioni dei detenuti all’interno delle carceri, dove spesso sono costretti a vivere in condizioni igieniche davvero pessime, in celle dove il wc si trova attaccato al lavandino dove poi i giovani devono lavarsi i denti. “Lo so perchè l’ho visto”, ha detto Francesca nel suo monologo.

La Fagnani cita Uomini e Donne su Rai 1 in prima serata senza alcun scrupolo

Poi, la Fagnani sottolinea il fatto che oggi come oggi, sono sempre di più i giovani che aspirano a prendere parte al programma di Maria De FIlippi, Uomini e Donne, per raggiungere i loro obiettivi, un’aspirazione che spaventa la giornalista che cita il programma di Canale 5 senza alcun problema. Un monologo ovviamente diverso e tanto distante da quello di Chiara Ferragni, nota imprenditrice digitale che ha invece incentrato il suo discorso su se stessa e sulla sua vita.