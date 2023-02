Fedez a Sanremo, caos in Rai, il gesto nei confronti di Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez a Sanremo e le polemiche dopo il suo monologo rappato. La Rai e Amadeus non sapevano nulla, lui si assume le sue responsabilità.

Fedez è stato uno dei protagonisti della puntata del Festival di Sanremo andata in onda mercoledì 8 febbraio. Il rapper si è esibito con un freestyle inaspettato e piuttosto duro che ha fatto scoppiare l’ennesimo caso e oggi non fa altro che parlare proprio di questo. Il cantante, infatti, ha fatto un “Monologo rappato”, facendo dei riferimenti piuttosto espliciti alla politica attuale, attaccando anche diversi personaggi. Subito dopo l’esibizione però, Fedez avrebbe sorpreso tutti quanti, sottolineando di non aver avvisato prima Amadeus e la Rai, aggiungendo di volersi prendere le sue responsabilità per quanto detto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto Fedez.

Fedez, il rapper si esibisce durante la seconda puntata del Festival e lascia tutti senza parole

Fedez, il noto rapper e marito di Chiara Ferragni la madrina di questa edizione del Festival di Sanremo, nella serata di ieri è stato uno dei protagonisti assoluti della puntata. Direttamente danna nave crociera Costa, sponsor ufficiale della kermesse canora, il rapper si è esibito con un monolgoo rappato, prendendo di mira diversi esponenti della politica italiana e non solo.

Il monologo rappato di Fedez contro Codacons e personaggi della politica italiana

Innanzitutto il rapper ha fatto ironia sul Codacons, l’Ente con il quale ha avuto diverse cause in questi ultimi anni, poi ha anche citato il latitante Matteo Messina Denaro e poi ha anche lanciato delle frecciatine a Matteo Salvini e al vice-ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia. Ma non è finita qui, perchè nel suo freestyle Fedez si è anche scagliato contro la Ministra della famiglia Eugenia Maria Roccella di Fratelli d’Italia, mostrando infine la foto di Bignami dove quest’ultimi è travestito da nazista. Infine, l’omaggio a Gianluca Vialli.

Il rapper si assume le sue responsabilità e “libera” Amadeus

Insomma, una vera bomba quella cantata da Fedez che come sempre ha dimostrato di avere un grande coraggio. Dopo la sua esibizione, Fedez avrebbe aggiunto che in riferimento all’art 21 della Costituzione, di cui tanto ne aveva parlato nella sera precedente Roberto Benigni, che sancisce la libertà di pensiero e di parola, si assume la responsabilità del testo che non aveva precedentemente mostrato alla Rai ne allo stesso Amadeus. Ad ogni modo, il conduttore e direttore artistico non ha potuto che dire “Grazie”. Sui social però sono scoppiate le prime polemiche, anche se la maggior parte degli utenti hanno appoggiato e difeso il rapper.