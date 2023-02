Sanremo 2023, Chiara Ferragni in difficoltà in conferenza stampa, interviene la Lucarelli “Studia”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli su Instagram ha scritto un lungo post contro Chiara Ferragni alla quale ha rivolto delle dure critiche invitandola anche a studiare un po’ di più prima di diventare ambasciatrice di tematiche importanti.

Si è svolta nella giornata di ieri la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival alla quale tra gli altri ha preso parte anche la nota influencer Chiara Ferragni che proprio sul palco del Teatro Ariston sarà presente nel corso della prima e ultima serata. Proprio nel corso della conferenza stampa la Ferragni ha però perso le staffe rispondendo in modo abbastanza duro ad un giornalista. E poco dopo sui social a scagliarsi contro di lei è stata Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Chiara Ferragni presente alla conferenza stampa di presentazione del Festival

Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. E proprio nella giornata di ieri ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della prima serata nel corso della quale si è trovata a dover fare i conti con le particolari domande ricevute da parte di alcuni giornalisti. Ad esempio Paolo Giordano ha provato a mettere in difficoltà la giovane donna chiedendole il suo parere su alcuni brani scritti dal marito Fedez anni fa. E di preciso brani a causa dei quali il rapper è stato accusato di sessismo o omotransfobia. A tal proposito però l’influencer ha risposto con molta schiettezza e calma invitando il giornalista a porre tale domanda al marito anche lui presente a Sanremo. E ha poi concluso precisando “Io sono qua a rappresentare me stessa e non a rappresentare la coppia”.

Selvaggia Lucarelli sui social contro la Ferragni

Chi non ha perso l’occasione per commentare e scagliarsi contro l’influencer è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che proprio sui social ha scritto un post contro la Ferragni. Nello specifico la Lucarelli ha fatto riferimento alla domanda che una giornalista dell’Ansa ha posto alla Ferragni chiedendole se non ha paura che un giorno i figli possano chiederle delle spiegazioni per essere stati esposti tanto fin da piccoli. Domanda alla quale la moglie di Fedez ha risposto affermando che ogni genitore pensa di fare per i figli solo il meglio, e proprio i figli saranno gli unici a poter giudicare quanto fatto dai genitori. A tal proposito la Lucarelli ha affermato “Perché l’esposizione dovrebbe essere il meglio per i figli (mica per il suo engagement noooo) non si sa, ma vabbé”. La giornalista ha poi proseguito sottolineando che la Ferragni avrebbe detto di non aver mai sentito parlare di violenza psicologica fino a due anni fa circa e di aver scoperto di cosa si trattasse grazie a Instagram.

Il duro post della giornalista contro l’influencer

Selvaggia Lucarelli a tal proposito ha voluto sottolineare che per diventare “ambasciatori di alcune tematiche” bisognerebbe avere di base un po’ di cultura. E ha poi concluso, sempre riferendosi al fatto che la Ferragni avrebbe detto di aver sentito parlare per la prima volta di violenza psicologica su Instagram circa due anni fa, “Forse è il caso che prima studi un po’. Solo un po’. Qui manca anche il lessico Dio santo”. La diretta interessata deciderà di replicare a tali parole oppure proprio in questo momento, dato che sarà una delle protagoniste di Sanremo 2023, deciderà di rimanere in silenzio e non replicare?