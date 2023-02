Oggi è un altro giorno, I Cugini di Campagna mettono in difficoltà Serena Bortone, lei si infastidisce e prende le distanze

0 SHARES Condividi Tweet

I Cugini di Campagna ospiti di Oggi è un altro giorno hanno rivelato di voler intonare il brano in gara a Sanremo ovvero “Lettera 22” spiazzando la conduttrice Serena Bortone.

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda nel pomeriggio di ieri e tra gli ospiti non è sicuramente passata inosservata la presenza del celebre gruppo I Cugini di Campagna che hanno portato parecchio scompiglio in studio creando anche alcuni momenti di imbarazzo e preoccupazione nella conduttrice. Ma esattamente, per quale motivo?

I Cugini di Campagna ospiti di Oggi è un altro giorno

I Cugini di Campagna, ospiti di Serena Bortone, hanno portato un po’ di caos in studio facendo parlare di loro anche nelle ore successive. Nello specifico la celebre band musicale, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Lettera 22, ha messo in difficoltà la conduttrice di Oggi è un altro giorno affermando “La verità è che questa sera non canteremo al Festival, noi quattro non ci saremo”. Parole queste che hanno spiazzato tutti i presenti e ancora di più a spiazzare è stata la motivazione fornita dalla band. Infatti Ivano Michetti ha proseguito affermando di voler dedicare alla conduttrice la canzone che avrebbero dovuto cantare sul palco del Teatro Ariston sottolineando di volerla anche solamente accennare per 30 secondi. “Passeremo alla storia come gli unici artisti che si sono giocati la carta di Sanremo prima del Festival, pur di fare felici una bella signora”, ha poi concluso l’artista.

Serena Bortone in grande difficoltà

Le parole espresse da Ivano Michetti e dal fratello Silvano hanno seriamente messo in difficoltà la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone. E questo perchè anche accennare semplicemente il brano in gara al Festival, prima dell’inizio dell’evento e fuori dal palco del Teatro Ariston, significa per qualsiasi artista rischiare di essere squalificato dalla gara. E quindi in questo caso a rischiare la squalifica sarebbero stati proprio I Cugini di Campagna. Per tale motivo Serena Bortone si è rivolta agli artisti sottolineando che se desideravano essere squalificati si sarebbero dovuti assumere tutte le responsabilità.

La sorpresa de I Cugini di Campagna per la conduttrice

A questo punto I Cugini di Campagna hanno quindi iniziato a cantare ma per fortuna proprio cantando hanno svelato la loro reale intenzione. I celebri artisti hanno organizzato per la conduttrice un vero e proprio scherzo ed infatti la canzone intonata non è stata “Lettera 22” scritta da un’altra bravissima artista ovvero La Rappresentante di Lista, ma “Anima Mia” ovvero uno dei loro più importanti e celebri brani.