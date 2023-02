Mattino 5, Francesco Vecchi una furia contro l’ospite, caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri il conduttore Francesco Vecchi si è reso protagonista di uno scontro con la rappresentante di Ultima Generazione.

Nella mattina di ieri, martedì 7 febbraio 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5 nel corso della quale il conduttore Francesco Vecchi si è reso protagonista di uno scontro con uno degli ospiti in collegamento ovvero la rappresentante di Ultima Generazione. Ma esattamente, cosa ha provocato lo scontro tra i due? Vediamo di fare chiarezza su quanto successo.

Momenti di tensione a Mattino 5

Mattino 5 è un programma di grande successo all’interno del quale vengono affrontati, puntata dopo puntata, sempre argomenti di vario genere. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri si è parlato di crisi energetica ma anche dei progetti legati alle rinnovabili e alle proteste portate avanti dagli ambientalisti. Proprio gli argomenti in questione hanno dato vita ad un grande dibattito e alla reazione di uno degli ospiti non presenti in studio ma al contrario in collegamento video. Stiamo esattamente parlando della rappresentante di Ultima Generazione che senza alcun timore si è rivolta al conduttore affermando di non aver gradito il modo in cui il tema sopracitato è stato affrontato nel corso della puntata.

Scontro tra Francesco Vecchi e la rappresentante di Ultima Generazione

Nello specifico la rappresentante di Ultima Generazione si è rivolta al conduttore affermando “Capisco il tentativo di ravvivare un po’ il confronto perché fa più scena, ma io non colgo…”. Parole queste che hanno infastidito anche parecchio il conduttore di Mattino 5 Francesco Vecchi che non è rimasto in silenzio, anzi al contrario si è rivolto alla rappresentante di Ultima Generazione non avendo timore di affermare che la signora in questione non capirebbe molto di televisione. Il conduttore e giornalista si è poi rivolto alla donna facendole un particolare invito ovvero quello di pensare al suo lavoro mentre loro pensano appunto a quello che più li riguarda.

Scambio di battute tra il conduttore e la sua ospite

Il conduttore e collega di Federica Panicucci ha poi proseguito rivolgendosi sempre alla sua ospite precisando di aver semplicemente posto un tema. E ha poi aggiunto che solitamente quando gli ambientalisti sono soliti chiedere degli impianti fotovoltaici vengono bloccati, a loro volta, da altri ambientalisti. A questo punto la rappresentante di Ultima Generazione ha voluto precisare di essere dispiaciuta per l’interruzione sottolineando “se avessi finito avreste capito quanto è sciocca…Scusi”. Sempre in studio è poi nata anche la polemica tra Sabrina Scampini e Michela Vittoria Brambilla e anche in questo caso il conduttore si è visto costretto ad intervenire per cercare di riportare la calma in studio.