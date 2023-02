Amadeus, Ferragni, in conferenza stampa pessima figura per la domanda sulla Costituzione, per la risposta di Gianni Morandi parte l’applauso

0 SHARES Condividi Tweet

Imbarazzo in conferenza stampa per Amadeus, Ferragni e Morandi, per una domanda sulla Costituzione.

L’attesa è finalmente finita e oggi, martedì 7 febbraio andrà in onda la prima puntata del Festival di Sanremo. I tre conduttori, Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi sono stati i protagonisti della conferenza stampa di apertura della kermesse canora più importante d’Italia. Ad ogni modo, ci sono stati degli attimi di forte tensione, soprattutto quando è stata fatta una domanda sulla Costituzione italiana. I tre conduttori sono rimasti piuttosto spiazzati e non hanno saputo rispondere. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Festival di Sanremo, conferenza stampa di apertura con Amadeus, Ferragni e Morandi

Nelle scorse ore è andata in scena la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo alla quale hanno preso parte Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Ad un certo punto, i tre conduttori sono apparsi piuttosto in imbarazzo, dopo che un giornalista ha fatto una domanda sulla Costituzione italiana. Amadeus, il cantante e l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, sono apparsi davvero in difficoltà e non hanno saputo cosa dire. Insomma, un momento di grande difficoltà per i tre piuttosto evidente.

Il giornalista fa una domanda sulla Costituzione ed i tre rimangono senza parole

Il giornalista avrebbe chiesto ai tre conduttori “Se doveste voi leggere un articolo della Costituzione, quale scegliereste? Tatuarvelo, leggerlo stasera, sceglietevene uno”, in riferimento al fatto che questa sera a Sanremo si celebreranno i 75 anni della Costituzione italiana. Ebbene, sia Amadeus che Chiara Ferragni, ma anche Gianni sono rimasti in silenzio per qualche istante e avrebbero anche cercato di sviare la domanda, dando una risposta piuttosto vaga. “La Costituzione è talmente bella che lo prenderei a caso”, ha detto Amadeus. Chiara, la quale è apparsa in difficoltà, avrebbe detto “Idem”. Gianni Morandi, invece, a sorpresa si sarebbe salvato in calcio d’angolo, pronunciando il primo articolo della Costituzione, ovvero “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”.

Selvaggia Lucarelli commenta “la figuraccia dei conduttori”

Subito dopo questa conferenza stampa, a commentare è stata proprio lei Selvaggia Lucarellii e lo ha fatto pubblicando un post sul profilo Instagram.”Perle meravigliose dalla conferenza stampa di Sanremo. Stasera a Sanremo si festeggiano i 75 anni della Costituzione e a domanda specifica Amadeus se la sfanga da paraculo, Ferragni dice idem non sapendo cosa sia, Morandi svetta”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Un utente, avrebbe poi commentato scrivendo “La differenza tra un pensiero (Morandi) e un non pensiero (Ferragni) tutta in una risposta”. Qualche altro utente avrebbe dato alla Ferragni dell’ignorante.