Mattino 5, Federica Panicucci fuori onda da non credere, quando si accorge che è in onda resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci si rende protagonista di una gaffe in studio a Mattino 5. IL suo gesto non passa inosservato, sui social tante critiche.

Nella mattinata di ieri è andata in onda come sempre una nuova puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Ad un certo punto della puntata, sembra che la conduttrice si sia resa protagonista di uno scivolone non indifferente. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Mattino 5, Federica Panicucci protagonista di una gaffe in studio

Nel corso della puntata di ieri, martedì 7 febbraio 2023, di Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci è stata protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata. Si è parlato tanto dei fatti di cronaca più importanti del nostro paese ed anche di alcuni argomenti di tv e spettacolo. Ovviamente, non si è potuto non parlare del terribile terremoto che si è verificato in Turchia ed in Siria nella giornata del 6 febbraio 2023. E’ stato durante questo servizio che la conduttrice si è resa protagonista di una gaffe piuttosto imbarazzante.

La conduttrice non pensa di essere ripresa e si lascia andare ad un gesto “intimo”

La Panicucci nello specifico, credeva di non essere ripresa, ed è stata invece inquadrata mentre fugacemente si toccava le ascelle, respirandone poi l’odore. Ovviamente dopo aver capito di essere stata ripresa in questa circostanza, la conduttrice si è lasciata andare ad una risata nervosa e poi ha commentato dicendo “Scusate”. Poi, è tornata a parlare del sisma e del bilancio molto grave. Ad ogni modo, molti telespettatori non hanno potuto non commentare questa scena, dicendo che la conduttrice non ha mostrato professionalità, visto che in quel omento non era affatto interessata al servizio incentrato sulla catastrofe.

I commenti dei telespettatori

“Ma la Panicucci affranta, che respira le proprie ascelle durante la diretta che parla del terremoto in Turchia, ne vogliamo parlare?! ‘Giornalista’ di qualità”. Questo uno dei commenti apparsi sui social. “Vergogna. Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile”, ha scritto ancora un altro telespettatore che aveva seguito la puntata di Mattino 5. Sicuramente la conduttrice sarà rimasta piuttosto male e non poteva di certo immaginare di essere ripresa proprio in quel momento.