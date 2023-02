Mattino 5, Federica Panicucci blocca l’ospite: “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino 5 parla dell’omicidio della giovane Yana e ospita il legale della vittima che svela macabri dettagli lasciando tutti senza parole.

Nella mattinata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. La conduttrice in puntata ha parlato dell’omicidio di Yana, la giovane che è stata uccisa dal suo ex fidanzato che pare non avesse mai accettato la fine della loro storia d’amore. La Panicucci ha fatto una chiacchierata con l’avvocato della famiglia della vittima, che ha svelato importanti aggiornamenti sul caso lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito?

Mattino 5, Federica Panicucci parla dell’omicidio di Yana uccisa dal suo ex compagno

A Mattino 5, nel corso della puntata andata in onda ieri lunedì 6 febbraio 2023, la conduttrice Federica Panicucci è tornata a parlare di un caso che ha sconvolto l’Italia intera. Stiamo parlando dell’omicidio di Yana, la giovane uccisa dal suo ex fidanzato che non aveva accettato la fine della loro relazione. La conduttrice ha ospitato, seppur in collegamento, il legale della famiglia di Yana, il quale ha dato degli aggiornamenti davvero inquietanti che hanno lasciato tutti completamente senza parole.“Purtroppo l’ex ha messo il corpo della ragazza in una valigia perchè durante l’autopsia sono emersi dei segni particolari di contenimento lasciati dalla valigia…”. Queste le parole del legale che ha davvero lasciato tutti senza parole, in primis la conduttrice.

Il legale della famiglia della vittima svela macabri dettagli e lascia tutti senza parole

L’avvocato avrebbe ancora aggiunto che l’uomo per far restare il corpo della giovane nella valigia, l’avrebbe avvolta nel cellophane. La Panicucci, a quel punto avrebbe detto “Ai dettagli già inquietanti ne sono stati aggiunti degli altri”. Il legale però, non si sarebbe limitato a questo, ma avrebbe aggiunto dei dettagli ancora più sconvolgenti, sostenendo che a quanto pare la vittima, nel momento in cui è stata messa nella valigia, fosse ancora viva. “Ho il sospetto che non fosse ancora morta, che fosse solo priva di sensi”, avrebbe aggiunto il legale che ha sconvolto davvero tutti.“Ma cosa sta dicendo avvocato? Davvero poteva essere in agonia e priva di sensi? Questa è una ricostruzione molto cruda…Anche solo immaginare una cosa del genere spaventa ed inorridisce…”. Questa la replica della Panicucci, la quale è apparsa visibilmente incredula e scioccata.

La conduttrice costretta ad intervenire per bloccare il legale

Il legale ha ribadito che si tratta di una sua supposizione sulla base di quanto è emerso in questi giorni. Durante la chiacchierata della conduttrice con gli ospiti in studio ed in collegamento, è intervenuto di nuovo l’avvocato per dare altri dettagli piuttosto macabri. Ad un certo punto, però, la presentatrice è intervenuta per bloccare il legale.“Avvocato la prego magari di non dare dettagli così crudi…Ce li risparmi per piacere…Già è dolorassimo, e immaginare anche questo…”. Alla reazione della presentatrice, il legale non ha potuto che scusarsi.