Oggi è un altro giorno, Elodie mette in imbarazzo Serena Bortone: “Ti sei molto divertita” e la Bortone prova a giustificarsi

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno messa in imbarazzo da Elodie. Ma cosa è accaduto a Oggi è un altro giorno?

Nella giornata di oggi, come sempre, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, in occasione dell’inizio del Festival di Sanremo, la Bortone ha avuto modo di poter parlare dei vari cantanti in gara. Grazie all’inviato Domenico Marocchi, la conduttrice ha avuto modo anche di parlare con alcuni artisti, come Elodie. La cantante è una delle big in gara al prossimo Festival di Sanremo che inizierà ufficialmente domani, martedì 7 febbraio. Ebbene, pare che ad un certo punto la cantante abbia messo in imbarazzo proprio la conduttrice. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, nella puntata di oggi si parla del Festival di Sanremo

A Oggi è un altro giorno, nella puntata di oggi, Serena Bortone ha inevitabilmente parlato del Festival di Sanremo che avrà inizio proprio nella giornata di domani. L’inviato di Oggi è un altro giorno, Domenico Marocchi, ha intervistato così diversi artisti in gara e tra questi, ha avuto modo di poter parlare con Elodie che sul palco dell’Ariston porterà il brano intitolato Due. Proprio la cantante nei giorni scorsi ha organizzato una festa alla quale pare fosse presente anche la stessa Serena Bortone.

Elodie intervistata dall’inviato mette in imbarazzo la conduttrice

Elodie, avrebbe detto in diretta che proprio Serena Bortone alla festa si è davvero divertita e scatenata. “Ho visto che Serena si è divertita tanto ieri, brava Serena”. Queste le parole di Elodie che hanno messo in imbarazzo la conduttrice.

La cantante da una festa alla quale partecipa la Bortone, lei si giustifica

“Va detta una cosa, adesso mi pare brutto sembra che una si voglia vantare che va alle feste invece insomma potrebbero dirmi ‘ci hai un’età riposati’, devo dire che invece c’era un bellissima atmosfera. Veramente good vibes”. Questa la replica della conduttrice che è apparsa davvero piuttosto imbarazzata.La cantante subito dopo sarebbe intervenuta per dire che non c’è assolutamente un’età per divertirsi. L’inviato, dopo aver licenziato Elodie, ha intervistato anche altri artisti come Levante, Giorgia, i Coma_cose e Ariete.