Che tempo che fa, Littizzetto e Fazio prendono in giro Diaco, le loro battute sono al veleno

A Che tempo che fa Luciana Littizzetto e Fabio Fazio prendono in giro Pierluigi Diaco. La comica si lascia andare a battute divertenti.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa il programma di Fabio Fazio che come sempre è stato spalleggiato dal suo braccio destro Luciana Littizzetto. Ad ogni modo, come era prevedibile visto che ne hanno parlato praticamente in molti, il conduttore e la comica hanno citato Pierluigi Diaco, commentando quanto accaduto nei giorni scorsi a Bella Mà. Ma cosa hanno detto i due?

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto parlando di Pierluigi Diaco

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nella serata di ieri hanno condotto una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma che va in onda da tanti anni su Rai 3 e che ha avuto un grandissimo successo. Nel corso della puntata di ieri, ad un certo punto c’è stato uno scambio di battute su Pierluigi Diaco e quanto accaduto a Bella Mà. “Ma hai visto Diaco?”, ha detto l’uno e l’altro ha risposto “Ho visto”. Insomma, uno scambio di battute che inevitabilmente ha incuriosito il pubblico di Rai 3.

La regia manda il video di Diaco che rimprovera la signora Raffaella

“Porca miseria. In esilio mi mandava“, ha ironizzato la Littizzetto che la conosciamo per il suo modo di parlare talvolta anche piuttosto colorito e per i suoi monologhi davvero comici. “Tu a me devi fare un monumento”, avrebbe detto il conduttore parlando con la comica. A quel punto, la regia avrebbe mandato in onda proprio lo spezzone di Bella Mà, in cui si vede Diaco riprendere l’anziana signora Raffaella, dopo che quest’ultima si era lasciata andare ad un “Che pa**e”. Diaco l’avrebbe rimproverata in diretta tv dicendole “Non si può fare, non si dicono parolacce siamo il servizio pubblico“. A quel punto, la Littizzetto sarebbe intervenuta dicendo “Al catechismo infatti Diaco è abbreviativo di diacono”. A quel punto avrebbe risposto il conduttore dicendo “Ora tu vai a casa e scrivi 10 mila volte non devo dire che palle”.

La Littizzetto fa ironia su Diaco

Lo scambio di battute tra i due non è di certo finito li, visto che la Littizzetto avrebbe ancora aggiunto “Faccio un appello a Mara, Mara Maionchi. Mara non andare mai da Diaco. Iva gira alla larga che ti manda ai lavori forzati”. Sembra in realtà che Iva Zanicchi ci sia stata ospite da Diaco e che non sia stata mai ripresa per il suo linguaggio. La Littizzetto rivolgendosi poi a Fazio avrebbe aggiunto “Tu sei fratacchione, in onda le parolacce non le dici e poi quando hai finito pa-pam! Ma le parolacce possono dirle solo i politici? Guarda che La Russa non si sveglia nemmeno la mattina se non può dire le parolacce. C’è anche un bosco che si chiama Trepalle vicino a Livigno: non è che gli abitanti chiedono scusa ogni mattina. A Diaco auguro di non andare mai a cena con Ceccherini: dopo si farebbe 7 anni in Tibet”.