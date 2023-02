Citofonare Rai 2, Simona Ventura asfalta Antonella Elia “Ti abbiamo pagato non puoi prender in giro”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura nel coso della puntata di Citofonare Rai 2 se la prende con la sua inviata Antonella Elia.

Simona Ventura nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego. E’ stata una puntata molto interessante ricca di colpa di scena. Ad un certo punto, la conduttrice se la sarebbe presa con la sua “inviata” a Sanremo, ovvero Antonella Elia. Ma che cosa è accaduto?

Citofonare Rai 2, Simona Ventura rimprovera Antonella Elia

Simona Ventura nella giornata di ieri ha condotto insieme a Paola Perego una nuova puntata di Citofonare Rai 2 , che come sempre è stata molto interessante e ricca di colpi di scena. Ad un certo punto, Simona se la sarebbe presa con Antonella Elia, la sua inviata a Sanremo. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

La conduttrice massacra la sua inviata

La Elia durante il collegamento ha fatto ironia su alcuni dolcetti.”Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare, me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni!”. Queste le parole della Elia, alle quali sono seguite quelle della conduttrice Simona Ventura che ha immediatamente replicato in modo piuttosto duro. “No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.

Anche Mike Bongiorno aveva rimproverato la Elia per lo stesso motivo

Non è la prima volta che Antonella viene ripresa in questo modo e più o meno con le stesse parole. Tanti anni fa era stato proprio Mike Bongiorno a rimproverare la Elia che era andata contro uno sponsor, ricordandole di essere stata pagata parecchi soldi e che questi provenivano proprio da alcuni sponsor.“Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici […] Io una così la caccerei su due piedi”. Queste erano state le parole del conduttore. Che Simona abbia preso spunto proprio da questo intervento?