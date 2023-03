Citofonare Rai Due, Simona Ventura si rifiuta di salutare Heather Parisi: “Non ho nessuna intenzione di salutarla”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura nella giornata di ieri a Citofonare Rai 2 ha ospitato Heather Parisi ma si è rifiutata di salutarla. Vecchi dissapori nati nel 2018. Cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri, come ogni domenica del resto è andata in onda la nuova puntata del programma Citofonare Rai Due, condotto da Simona Ventura e Paola Perego, giunto alla seconda edizione. In studio è approdata Heather Parisi, la ballerina che è stata una delle protagoniste assolute del gossip degli ultimi giorni. A commentare cosa è accaduto in studio, nella sua rubrica Valeria Graci, la quale ha riferito un fatto davvero molto particolare. Pare che dopo l’intervista di Heather Parisi a Belve, Simona Ventura abbia nei suoi confronti un pò il dente avvelenato, tanto che nella puntata di Citofonare Rai 2 la conduttrice non ha salutato la sua ospite. Ma per quale motivo?

Citofonare Rai 2, ospite in studio Heather Parisi

Nel corso della puntata di Citofonare Rai Due, andata in onda ieri domenica 19 marzo 2023 è accaduto qualcosa di inaspettato. Le due conduttrici Simona Ventura e Paola Perego hanno ospitato Heather Parisi, la ballerina che da circa due settimane è in Italia ed ha preso parte a diversi programmi, rilasciando interviste qua e la. Ad ogni modo, sembra che ad un certo punto sia accaduto qualcosa di incredibile. Stando a quanto raccontato e commentato da Valeria Graci che nella sua rubrica commenta i fatti più chiacchierati degli ultimi giorni, Simona Ventura si sarebbe rifiutata di salutare la ballerina.

Simona Ventura si rifiuta di salutare la sua ospite

Per quale motivo la conduttrice non ha voluto salutare la sua ospite? ” No, io non la saluto. Perchè? Perchè no!”. Queste la parole della Ventura. A quanto pare, tra le due è accaduto qualcosa nel lontano 2018, quando entrambe erano nella giuria di Amici. Le due si sono scontrate in più occasioni e pare che per lo più abbiano avuto pareri discordanti su Biondo. “Ho paura che sta subentrando una sorta di parac*lismo. Io non posso credere che Simona Ventura dica ‘quanto è carismatico Biondo’. Quando è tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure sta mentendo. Non può dire che Biondo è carismatico. Ma poi Bocci che dice ‘Valentina è sensuale’ quando era solo terrorizzata e aveva gli occhi spaventati e stava guardando la coreografia dell’altra ballerina“. Queste erano state le parole di Heather Parisi, alle quali ovviamente la Ventura non ha potuto che rispondere a tono.

Vecchi dissapori tra le due nati ad Amici nel 2018

“Va bene che il mondo va al contrario e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh“. Questa era stata la replica della conduttrice di Citofonare Rai Due. Insomma, vecchi dissapori che a quanto pare, nonostante sia trascorso del tempo, non si sono mai dissolti e lo hanno dimostrato ancora una volta nel corso della puntata di ieri del programma di Rai 2, dove la ballerina è stata ospite.