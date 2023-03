Ginevra reagisce alla paparazzata di Antonino con Miss Italia

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese paparazzato insieme all’ex Miss Italia, Ginevra Lamborghini reagisce pubblicando un post al veleno.

Antonino Spinalbese, l’ex gieffino protagonista di questa edizione del Grande fratello ancora in corso, è tornato a far parlare di se. Il motivo? Sembra che sia stato paparazzato in questi giorni insieme ad una donna che non è Ginevra Lamborghini. Eravamo rimasti alcune settimane fa all’inizio di una frequentazione tra Antonino e Ginevra Lamborghini, simpatia nata all’interno della casa. Proprio in occasione della sua uscita dalla casa, Antonino in puntata aveva anche baciato Ginevra in diretta tv. Ad ogni modo, in questi giorni l’ex di Belen è stato fotografato con un’altra donna. Chi? E Ginevra?

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, è già finito tutto?

Antonino Spinalbese lo avevamo lasciato qualche settimana fa felice e sereno insieme a Ginevra Lamborghini. Dopo il bacio scambiato in puntata al Grande fratello vip, i due avevano fatto intendere che tra loro ci fosse del tenero e che si stessero frequentando. Ad ogni modo, qualcosa sembra sia andato storto, visto che Antonino è stato paparazzato in questi giorni in compagnia di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia.

L’ex gieffino paparazzato con l’ex Miss Italia Carolina Stramare

Dopo la pubblicazione di queste foto, la stessa GInevra ha condiviso delle Instagram stories alquanto particolari. Insomma, sembra che la sorella di Eletta abbia pubblicato la canzone I Don’t Need a Man delle Pussycat Dolls. Un messaggio davvero piuttosto chiaro quello di Ginevra che di certo non sembra sia rimasta molto bene dopo aver visto queste immagini di Antonino.

Il post di Ginevra chiarisce ogni dubbio

Ricordiamo che i due si erano conosciuti a settembre, proprio all’inizio del Gf vip, dove pare siano entrati proprio insieme. Ginevra è stata all’interno della casa soltanto poche settimane, perchè poi è stata squalificata per via di quanto accaduto con la vicenda Marco Bellavia. Nonostante questo, durante la permanenza di Antonino in casa, Ginevra è entrata qualche volta in casa e sembrava che tra i due ci fosse una grande complicità che forse una volta uscito Spinalbese, si è spenta. Vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà.