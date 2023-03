Cecilia e Ignazio, il padre di lui Moser glaciale sul loro matrimonio ad agosto: “Ad agosto sono occupato con la vendemmia”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Moser, il padre di Ignazio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando del figlio e della nuora. Una domanda in particolare e la relativa risposta hanno fatto sorgere dei dubbi.

Francesco Moser in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere e pare che abbia parlato di tanti argomenti, tra cui anche il rapporto tra il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista ha avuto occasione di parlare della sua carriera, ricca di grandissimi successi e della sua grande passione per il ciclismo. Francesco ha anche parlato del rapporto con Ignazio e con la futura nuora. Ma cosa ha riferito Francesco?

Francesco Moser, intervista interessante al Corriera

Francesco Moser, conosciuto per essere il grande ciclista, uno tra i più famosi del nostro paese, ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante al Corriere, parlando della sua vita privata e soprattutto della sua carriera. Francesco ha parlato del rapporto con il figlio Ignazio, che abbiamo avuto modo di conoscere diverso tempo fa quando ha preso parte al Grande fratello vip, diventando un vero personaggio del mondo dello spettacolo.

Moser parla del figlio Ignazio e del rapporto con la nuora Cecilia Rodriguez

Francesco ha anche parlato del rapporto tra Ignazio e Cecilia Rodriguez. Il giornalista ad un certo punto ha chiesto al ciclista se avesse fatto il tifo per la coppia all’inizio, quando Ignazio e Cecilia si sono conosciuti. “Ognuno sceglie la sua vita. Io ho le mie idee, ma non sempre si avverano e mi adatto“. Queste le parole dell’ex ciclista che in qualche modo ha fatto intendere che se Cecilia fosse rimasta con il suo ex Francesco Monte, per lui non sarebbe cambiato nulla.

La battuta indiretta su Francesco Monte e Cecilia, poi indifferenza per le nozze

Del resto, già alcuni anni fa si vociferava che Francesco non fosse del tutto contento di questa storia d’amore tra il figlio e la Rodriguez. Parlando delle future nozze di Ignazio e Cecilia, Francesco non è sembrato del tutto convinto. “Non lo so, non mi pronuncio”, avrebbe detto aggiungendo “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”. Insomma, l’idea che Francesco ha dato è di pura indifferenza nei confronti del matrimonio ed in generale della vita sentimentale del figlio.