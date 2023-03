Chanel Totti prende in giro i laziali: “Bentornati sui social”

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti dopo la partita tra Roma e Lazio non perde occasione per sfottere i titosi laziali e lo fa pubblicando un post al veleno.

Ieri domenica 19 marzo 2023 è andato in scena il derby più famoso e più atteso d’Italia, ovvero quello tra Roma e Lazio. A trionfare è stata la squadra biancoceleste per 1 rete a 0 ed allo stadio, così come sui social, successivamente è accaduto praticamente di tutto. Sappiamo bene che a Roma questo derby è molto sentito e anno dopo anno ne abbiamo sempre di più la conferma.

Derby d’Italia tra Roma e Lazio, trionfa la squadra biancoceleste

Tanti i commenti e gli sfottò sui social, ma quello che ha colpito maggiormente è stato quello postato dalla figlia di un noto ex calciatore e una vera star del mondo del calcio italiano e della Roma. Stiamo parlando di Francesco Totti e nello specifico della figlia Chanel, che in questi mesi è diventata una star di Tik Tok e dei social in generale. Quest’ultima dopo la fine della partita ha scritto un post che sa di sfottò e che non è passato inosservato.

Il commento di Chanel Totti sui social dopo la partita

Nella giornata di ieri è andato in scena il derby d’Italia, ovvero quello tra Roma e Lazio. A trionfare è stata la seconda, per una rete a zero. Tanti i commenti alcuni di questi poco carini tra i tifosi delle due squadre. Tra questi commenti, non è passato inosservato quello di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e di Francesco, ex giocatore e capitano della Roma. Ovviamente, Chanel non poteva non essere una grande tifosa della Roma e questa sua grande passione non l’ha nascosta nemmeno nella giornata di ieri in occasione del derby perso purtroppo dalla sua squadra del cuore.

La frecciatina della figlia di Francesco per i laziali non passa inosservata

Subito dopo la partita Chanel si è riversata sui social ed ha mandato un messaggio ai tifosi della Lazio, scrivendo “Laziali bentornati sui social” con tanto di emoticon sorridente. Tantissimi i commenti sotto al post di Chanel, e tra questi alcuni anche piuttosto duri da parte proprio dei laziali che non hanno gradito.