Chanel Totti e Ilary Blasi tornano dalle vacanze e pubblicano un selfie che sorprende tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti e Ilary Blasi tornano dalle vacanze e pubblicano un selfie che sorprende davvero tutti.

Chanel Totti e Ilary Blasi, mamma e figlia sono state protagoniste sui social. In queste ore le due sono tornate dalle rispettive vacanze. La conduttrice come sappiamo è stata in Germania dal suo nuovo compagno, per trascorrere con lui qualche giorno di relax. La figlia invece è stata in vacanza a Madonna di Campiglio. Insomma, entrambe sono tornate dalle loro vacanze e sono anche tornate sui social.

Chanel Totti e Ilary Blasi si mostrano sui social dopo essere tornate dalle vacanze

Chanel Totti e Ilary Blasi sono sempre più unite, nonostante ormai la figlia sia diventata grande ed autonoma. Proprio in questi giorni la figlia di Totti è infatti partita per le vacanze ed ha trascorso diversi giorni a Madonna di Campiglio, sulla neve. La conduttrice è invece tornata dalla sua breve vacanza in Germania, dove ha trascorso dei giorni con il suo amore. Ilary e Chanel hanno detto rispettivamente arrivederci alle proprie vacanze e lo hanno fatto, in maniera simbiotica, sui social.

Chanel in vacanza con il papà, Ilary dal suo nuovo amore

Chanel ha così raccontato la sua vacanza in montagna, Ilary ha risposto pubblicando le foto insieme al suo nuovo compagno, Bastian Muller con il quale sembra che la relazione vada a gonfie vele. Ad ogni modo, Chanel è stata in vacanza insieme al padre Francesco, la compagna Noemi e gli altri fratelli Cristian e Isabel. Proprio quest’ultima sembra che abbia voluto dedicare un messaggio dolcissimo al suo papà, pubblicato da quest’ultimo proprio sui social.

Il messaggio dolcissimo di Isabel per il suo papà

“Papà ti amo più del cielo, del mare e dell’universo. Grazie per tutto l’amore che mi dai. Ti amo, love”. Queste le dolcissime parole di Isabel, che Totti ha ripostato sui social, con tanto di emoticon emozionanti. Insomma, anche queste parole della piccola Isabel fanno capire quanto sia grande il legame dell’ex capitano della Roma con i suoi figli, nonostante la separazione da Ilary, avvenuta ormai da diversi mesi ed esattamente nell’estate 2022.