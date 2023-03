Barbara D’Urso decide di sbilanciarsi su Milly Carlucci e Antonella Clerici, le sue parole sono dirette

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Barbara D’Urso svela il nome delle sue conduttrici amiche e lascia tutti senza parole.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di sempre. La sua carriera è davvero ricca di grandi successi ed è stata alla conduzione di tantissimi programmi televisivi, per lo più di casa Mediaset. In questi giorni, la nota conduttrice campana ha affrontato un tema molto delicato, ovvero quello dell’amicizia. Per chi non lo sapesse, la D’Urso su Spotify cura un podcast, intitolato Amiche Mie. Pare che Barbara abbia parlato dell’amicizia tra donne, svelando anche le donne con cui è molto amica.

Barbara D’Urso parla dell’amicizia tra donne e fa un’importante rivelazione

Barbara D’Urso, da sempre al timone di varie trasmissioni televisive legate a Mediaset in questi giorni ha affrontato un tema piuttosto delicato, ovvero quello dell’amicizia. La conduttrice, nella giornata di ieri è stata ospite da Massimo Bernardini a Tv Talk, e un analista le avrebbe rivolto delle domande. Una nello specifico riguardo proprio il tema dell’amicizia.

Le parole della conduttrice, importante rivelazione

“In questo periodo abbiamo il podcast Amiche Mie, se potessi convertire questo format in un programma televisivo, con quale collega amica vorrebbe condividere la prima puntata?“. Questa la domanda posta a Barbara D’Urso che ha risposto senza nascondersi.“Beh, dovrei fare cento podcast perché sono tutte mie amiche”, questa la prima risposta di Barbara che ovviamente ha fatto un pò di ironia.

Milly Carlucci preme su Barbara per averla a Ballando con le stelle

“Non mi viene in mente nessuna in questo momento. Carlo Conti! Gerry Scotti! Ah, amica femmina? Antonella Clerici, Milly Carlucci.. Sto facendo un omaggio alla Rai“. Questo ancora quanto dichiarato da Barbara che come sempre è stata sincera. Proprio Milly Carlucci un pò di tempo fa aveva fatto sapere di aver cercato di avere Barbara a Ballando con le stelle, come Ballerina per una notte senza successo però. Anni fa ho avuto dei contatti con Barbara d’Urso per fare la ballerina per una notte. Poi aveva troppe cose da fare, iniziava un serale e faceva tre programmi contemporaneamente. Era impossibile. Da allora non ho più avuto contatti, con ciò non è affatto diminuita la stima e la simpatia”.