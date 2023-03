Domenica In, la battuta di Loretta Goggi mette tutti in imbarazzo, poi lei si scusa “Ho detto una cosa tremenda”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi a Domenica in fa una battuta intima e poi torna sui suoi passi dopo essersi resa conto della figuraccia.

Loretta Goggi è stata ospite a Domenica in nella giornata di ieri e pare che ad un certo punto si sia lasciata andare ad una battuta che non è passata inosservata al pubblico di casa. Molti telespettatori si sono infatti riversati immediatamente sui social e di conseguenza la frase è finita in tendenza sui social. Ma cosa ha dichiarato Loretta?

Loretta Goggi ospite a Domenica in su Rai 1

Loretta Goggi, prossima a debuttare su Rai 1 con il programma Benedetta Primavera che andrà in onda a partire da giorno 10 marzo, è stata ospite nella puntata di Domenica in di ieri, domenica 5 marzo. Ad ogni modo, la conduttrice e cantante, è approdata nello studio di Domenica in per parlare anche del suo programma Benedetta primavera. Ad un certo punto, però, la conduttrice sarebbe stata protagonista di una battuta “intima” che di certo non è passata inosservata ed è finita in tendenza sui social.

La frase di Loretta non passa inosservata e finisce in tendenza sui social

Mara Venier, durante l’intervista ha detto alla Goggi di vederla “friccicarella”. La Goggi non ha perso tempo ed ha replicato dicendo “Quella cosa non friccica!”. La conduttrice non ha potuto fare altro che scoppiare a ridere e la stessa Loretta, avendo capito di aver detto qualcosa di fraintendibile, ha detto “Ho detto qualcosa di tremendo”. La cantante a quel punto, ridendo si sarebbe coperta il viso con le mani, e sul suo viso l’imbarazzo è stato piuttosto palese.

Il rapporto con i social e l’amore, il ricordo di Gianni Brezza

Nel corso dell’intervista, poi, la Goggi ha anche parlato di quello che è il suo rapporto con i social. Stando a quanto riferito proprio dalla stessa, sembra che l’interprete di Maledetta Primavera, abbia chiuso i suoi canali social proprio qualche mese fa e sembra che non abbia alcuna intenzione di tornarci.Nessuna novità sul campo sentimentale. Loretta è stata legata per tantissimi anni a Gianni Brezza, suo marito, che ha conosciuto tanti anni fa, alla fine degli anni settanta e che ha sposato poi nel 2008, dopo 30 anni di relazione. Il loro rapporto purtroppo si è interrotto nel 2011 quando Gianni è venuto a mancare. Da quel momento, nella vita di Loretta non c’è stato nessun altro uomo.