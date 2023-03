Aurora Ramazzotti ha partorito? La figlia di Eros replica immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti è diventata mamma, ma è una fake news. A replicare è stata la stessa sui social.

Aurora Ramazzotti, la nota influencer e figlia di Eros e Michelle Hunziker è diventata mamma? Qualcuno sembra aver messo in giro, ovviamente sui social questa notizia, ovvero che la giovane avesse partorito. La Ramazzotti così, nelle scorse ore ha risposto così alle voci diffuse sulla presunta nascita del suo piccolino. Ma cosa ha riferito?

Aurora Ramazzotti ha partorito, la notizia che circola sui social

Aurora Ramazzotti non ha ancora partorito, anche se nelle score qualcuno sembra aver detto il contrario. La giovane però, ha voluto rispondere a queste voci, ha replicato dicendo di non aver ancora messo al mondo il suo piccolino. Proprio nella giornata di ieri, sabato 4 marzo, il noto esperto di gossip Amedeo Venza, sembra abbia pubblicato una storia, dove annunciava proprio che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fosse diventata mamma.

La giovane smentisce la notizia e pubblica una serie di foto sui social

Questa notizia aveva colto tutti di sorpresa, ma non troppo, visto che il parto è davvero prossimo, anche se si sarebbe comunque trattato di un parto prematuro, qualora avesse realmente partorito. A smentire comunque questa notizia è stata proprio lei, Aurora che ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto, mostrando l’evoluzione del suo pancione durante i nove mesi di gravidanza. L’ultima foto la ritrae ancora con il pancione e nella didascalia si legge “Sto ancora cucinando qui”. Insomma, la giovane ha voluto sottolineare e specificare il fatto di non aver ancora partorito il suo bambino e che non fanno altro che circolare soltanto delle fake news.

Aurora documenta la gravidanza e l’evoluzione del suo pancione

In tutti questi mesi Aurora ha documentato la sua gravidanza sui social ed ha voluto condividere con i suoi follower diversi momenti e proprio nelle scorse ore anche l’evoluzione del suo pancione. Ovviamente lo ha fatto anche con grande ironia e senza tralasciare la sua grande passione per la moda e soprattutto lo sport. La giovane però, nelle ultime settimane ha dovuto interrompere gli allenamenti per via del suo pancione che è davvero molto grande ed ingombrante. Inoltre, sembra che la giovane abbia necessità di riposare.