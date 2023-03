Domenica In, Mara Venier accoglie il cast di Mare Fuori ma fa una gaffe terribile, scoppia il caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri la conduttrice Mara Venier non si è resa conto di essere tornata in onda dopo la pubblicità e questo ha provocato alcuni momenti di caos in studio.

Domenica In così come ogni settimana anche ieri è andata in onda con una nuova incredibile puntata ricca di tante emozioni. Non sono però mancati nemmeno i momenti di caos, come quelli vissuti nel momento in cui la conduttrice non si è resa conto di essere tornata in onda dopo la pubblicità.

Momenti di caos in studio a Domenica In

La puntata di Domenica In andata in onda ieri è stata ricca di momenti emozionanti ma anche di momenti di caos e divertimento. Nello specifico il caos è arrivato nel momento in cui la Venier dopo aver salutato Fabio Roncato ha annunciato la pubblicità e l’arrivo in studio del cast di Mare Fuori, la serie televisiva del momento. Terminata la pubblicità il pubblico a casa ha avuto modo di vedere la Venier impegnata a dialogare con i vari attori presenti in studio. In realtà la conduttrice non aveva ben capito di essere in onda e pensava di essere ancora in pubblicità.

Il cast di Mare Fuori ospite di Domenica In

Tanti gli attori dell’amatissima serie televisiva presenti nello studio di Domenica In. Tra questi Giacomo Giorgio, Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Artem, l’attore e cantautore Raiz ecc. Mara Venier proprio parlando con gli attori ha rivelato di essere anche lei una fan di Mare Fuori affermando “Io mi sono imbarcata su questa serie. Fino all’una di notte a guardare Mare Fuori”. La conduttrice ha poi colto l’occasione per complimentarsi con la rete per la quale lavora sottolineando che Mare Fuori è proprio una produzione Rai. In studio erano inoltre presenti molti ragazzi che hanno colto l’occasione per rivolgere all’intero cast una serie di domande. E proprio gli attori, tra cui anche Raiz che nella serie televisiva interpreta Don Salvatore Ricci, hanno rivelato di essere cresciuti molto anche grazie alla serie di cui sono protagonisti.

L’emozione raccontata da Gigi D’Alessio

E proprio parlando di quelle che sono le emozioni che hanno caratterizzato questa puntata di Domenica In non si può non citare l’intervista rilasciata da Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna. Ma anche la telefonata a sorpresa del celebre artista Gigi D’Alessio. Il cantautore ha chiamato in diretta proprio mentre la Venier era impegnata ad intervistare Alessandro Siani. E nel corso di tale telefonata ha rivelato che una delle sue prime interviste è stata registrata proprio nello studio di Domenica In molti anni fa, e ora a distanza di molti anni da quel momento ad essere intervistato nello stesso studio è il figlio Luca D’Alessio conosciuto da tutti con lo pseudonimo LDA.