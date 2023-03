LDA, il suo racconto lascia tutti a bocca aperta, si esibisce in un locale di Napoli ma scappano tutti: “Sono rimasti in tre”

0 SHARES Condividi Tweet

LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, nel corso di una recente intervista ha raccontato di quando all’età di 17 anni si è esibito in un locale di Napoli dal quale tutti sono scappati dopo che lui ha iniziato a cantare.

Luca D’Alessio è un giovane cantante e rapper italiano conosciuto dal pubblico in particolar modo grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo oggi è molto affermato ed è seguito da tantissimi fan ma non sempre tutto è stato così bello. A raccontarlo è stato il diretto interessato nel corso di una recente intervista rilasciata al programma Ciao Maschio. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La rivelazione di LDA sul suo passato professionale

Tutti conoscono LDA grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Proprio grazie a questa bellissima esperienza, e quindi grazie ad Amici 21, per LDA sono arrivati i dischi d’oro e la partecipazione come Big in gara al Festival di Sanremo 2023. In realtà però per il figlio di Gigi D’Alessio non sempre tutto è stato semplice, e a raccontarlo è stato il diretto interessato nel corso di una recente intervista rilasciata a Ciao Maschio di Nunzio De Girolamo. Nello specifico il giovane artista ha raccontato un particolare episodio legato ad un locale di Napoli all’interno del quale si è esibito quando aveva solamente 17 anni.

Il racconto di LDA: “Sono tornato a casa distrutto”

Luca D’Alessio nel corso dell’intervista sopracitata ha parlato del suo successo attuale ma ha anche raccontato le difficoltà vissute in passato. Di preciso ha raccontato di aver sempre avuto il sogno di fare il cantante e proprio per tale motivo era solito recarsi nei vari locali di Napoli per chiedere di poter cantare. Il tutto senza però dire nulla a mamma e papà ai quali diceva semplicemente di uscire in compagnia degli amici. Una sera si è esibito in un locale all’interno del quale, proprio all’inizio dell’esibizione, erano presenti circa 500 persone. Ma, ha poi aggiunto “Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh, non per modo di dire, erano proprio 3 e basta!”. Un ricordo molto triste per LDA che ha poi raccontato “Sono tornato a casa distrutto e ho detto: ‘io non posso fare questo nella vita’”.

Il grande successo ad Amici 21 con “Quello che fa male”

Proprio a causa della cattiva esperienza vissuta LDA ha perso il coraggio di continuare a fare musica. Ed infatti nel corso dell’intervista a Ciao Maschio ha rivelato di aver trascorso ben 5 mesi senza fare musica e senza ascoltare musica. Tanto era lo sconforto da spegnere la radio tutte le volte che entrava in macchina. Poi dopo circa 4-5 mesi ha avuto il coraggio di ricominciare, e l’ha fatto scrivendo il brano “Quello che fa male”. Il brano presentato ad Amici e che ha poi ottenuto un successo incredibile.