Amici, lite durissima tra Zerbi e le colleghe Cuccarini e Arisa, Rudy questa volta non si trattiene

Nel corso della puntata di Amici andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuovi accesi scontri tra i professori.

Una puntata molto particolare del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi è andata in onda nel pomeriggio di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere a scontri e polemiche tra i professori. In particolare tra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Ma vediamo nello specifico per quale motivo.

Nuovi scontri e polemiche ad Amici

Ieri, domenica 5 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata di Amici nel corso della quale i professori hanno assegnato agli allievi diverse maglie per il serale. Non sono però mancate le polemiche e le discussioni tra i professori sia della cattedra di ballo sia di canto. Nello specifico la prima a polemizzare è stata Alessandra Celentano che dopo aver eliminato Paky si è rivolta ai colleghi accusandoli di non prendersi le loro responsabilità. Per quanto riguarda invece la cattedra di canto a dare il via alla polemica è stato Rudy Zerbi che ha prima eliminato Mezkal e ha poi rivelato di voler pensare a lungo su Piccolo G e Aaron. Il professore ha poi colto l’occasione per attaccare le due colleghe Lorella Cuccarini e Arisa alle quali si è rivolto affermando “Bisogna fare delle valutazioni che altri prof qui nn stanno facendo”. Parole queste che hanno generato un po’ di caos e alle quali proprio le dirette interessate hanno deciso di replicare.

La replica di Lorella Cuccarini e Arisa alle parole di Zerbi

Rudy Zerbi ha quindi colto l’occasione per dare ragione ad Alessandra Celentano per il discorso fatto in precedenza legato alla questione responsabilità che molti colleghi non sembrerebbero assumersi. Ma a tali parole proprio la Cuccarini ha replicato affermando “La solita manfrina”. L’insegnante di canto si è poi rivolta al collega affermando che non tutti possono avere il suo stesso pensiero. Arisa invece in riferimento alla questione responsabilità ha sottolineato che ognuno la intende a modo proprio. E ha colto l’occasione per sottolineare che lei non avrebbe fatto entrare Mezkal per solo due settimane.

Arisa contro Rudy Zerbi

Lo scontro tra i professori è poi continuato con Zerbi che ha affermato di non essere d’accordo con le colleghe e ha continuato a parlare di responsabilità che alcuni colleghi non sembrerebbero assumersi. Successivamente Zerbi e la Celentano hanno provato a spiegare ai colleghi come assumersi le loro responsabilità. Ma anche in questo caso Arisa non è riuscita a rimanere in silenzio e anzi al contrario è intervenuta affermando che ognuno a casa sua è libero di fare come vuole.