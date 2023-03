Amici, Alessandra Celentano al veleno contro i professori, scoppia il caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

E’ caos ad Amici, almeno nella puntata che è andata in onda proprio oggi, domenica 5 marzo 2023. Sembra che come, una delle protagoniste assolute sia stata proprio lei Alessandra Celentano la quale ha lanciato una frecciatina al collega, creando parecchio caos e tensione. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici, caos e tensioni in studio durante la puntata di domenica 5 marzo

Nella giornata di oggi è andata in onda una puntata di Amici, che ha visto trionfare Alessio. La sfiga è stata giudicata da giudici esterni, quali Samanta Togni, Veronica Peparini e Virna Toppi, Alessio. Todaro ha voluto assegnare la sua prima maglia del serale ed è stato proprio questo che ha scatenato il tutto. Subito dopo infatti, Alessandra Celentano ha lanciato una frecciatina al collega.“Vorrei dire che questa è una maglia ben assegnata, finalmente Raimondo”. Queste le parole di Alessandra, alle quali di certo Todaro non ha potuto non rispondere.

Alessandra Celentano punzecchia i colleghi

“E’ la prima volta che mi dice che faccio una cosa buona“, ha detto Todaro. Alessandra però non è rimasta in silenzio ma ha continuato punzecchiando il suo collega. “Devo dire che ho visto anche tante entrate sbagliate, con Raimondo in pole position, come Asia, Samuelino, Vanessa, ecc”. Insomma, come sempre i due maestri di ballo sono stati protagonisti di questo ennesimo battibecco. La Celentano ad un certo punto ha chiamato il suo allievo Paky al centro dello studio e poi l’ha eliminato. “Credo che sia arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità visto che qua tra i professori non se le prende nessuno. Per questo motivo ho deciso di mandarti a casa”. Queste ancora le parole della maestra Celentano.

Emanuel Lo e Todaro rispondono alla Celentano

A non gradire queste battute della Celentano è stato Emanuel Lo che ha sbottato contro la collega così come ha fatto lo stesso Todaro.“Tu pensa alla tua squadra, non pensare alla mia”, avrebbe detto Todaro. Emanuel Lo sembra non aver capito il discorso della maestra che voleva paragonare Paky, Samu e Alessio.“Ma quindi la tua visione è di perdita?”, ha replicato Emanuel Lo che ha anche sottolineato di essersi comunque preso le sue responsabilità. Per questo, piuttosto infastidito si sarebbe agganciato alle parole della Celentano dicendo “Di chi parli quindi? Non puoi generalizzare, ma devi dire che ha la tua idea”.