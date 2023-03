Domenica in, Lino Banfi fa una gaffe spiacevole, Mara Venier interviene e lo corregge subito, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Lino Banfi è stato ospite a Domenica in insieme alla figlia Lucia. Tanta commozione in studio, poi l’attore fa una gaffe sui gay.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, condotta come sempre da Mara Venier. La conduttrice ha ospitato in studio diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, uno tra tutti Lino Banfi. L’attore non si è presentato da solo, ma insieme alla figlia Rosanna Banfi, che recentemente purtroppo hanno vissuto un lutto molto grave e doloroso. E’ venuta a mancare infatti Lucia Zagaria, ovvero la moglie di Lino e mamma di Rosanna, la quale purtroppo ha lottato per diversi anni contro una malattia piuttosto invalidante. Ad ogni modo, l’attore nello studio di Domenica in ha rilasciato un’importante intervista.

Domenica in, in studio da Mara Venier ospite Lino Banfi

Nel corso della sua intervista a Domenica in, Lino Banfi ha parlato del suo rapporto con la moglie Lucia, che è scomparsa recentemente. L’attore pugliese ha raccontato come è iniziata con la moglie. La loro storia d’amore è infatti iniziata tanti anni fa, fidanzati da ragazzini e durati davvero tantissimi anni. Lino e Rosanna hanno parlato del loro rapporto con la compianta Lucia. “E se non ti riconosci più”, aveva detto una volta Lucia al marito.

Commozione in studio, Lino parla della moglie e della malattia

“Mi presenterò un’altra volta”, ha risposto l’attore, racconto che ha emozionato tutti. Purtroppo la signora Lucia è stata colpita dall’Alzheimer e proprio nell’ultimo periodo non riusciva più a conoscere i suoi cari. “Dio mio, prenditi presto questa persona che amo per non vederla soffrire”, ha detto Banfi nel vedere la moglie soffrire. “Si lo dicevo anche io, ma dopo è durissima”, ha detto Mara Venier che ha avuto purtroppo la stessa esperienza, visto che la madre è stata colpita dalla stessa malattia. Grande emozione in studio.

Lo scivolone dell’attore, Mara rattoppa e poi interviene in aiuto anche Lucia

Per sdrammatizzare, Lino ha voluto raccontare un aneddoto, commettendo una gaffe.“C’è una canzone bellissima che a Lucia piaceva molto che è stata messa nella colonna sonora del film, dove come protagonista con me c’è Rosanna (la figlia, ndr). Il film è il Padre delle spose e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone il cui contenuto, ho scoperto dopo, fu fatto da un autore gay per il suo ragazzo. Che poi è anche bello in una coppia normale”. Questo quanto raccontato da Banfi, facendo uno scivolone, che in qualche modo è stato rattoppato da Mara Venier. “Non dire in una “coppia normale” che domani stiamo su tutti i giornali”. Queste le parole di Mara. Subito dopo Rosanna è intervenuta dicendo “Papà, meglio coppia etero“.