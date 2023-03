Loretta Goggi diretta su Carlo Conti: “Questo lui a me non lo può dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, in prima serata su Rai 1, intitolato Benedetta Primavera. Ecco le sue parole.

Loretta Goggi è pronta ad arrivare in tv con un programma tutto suo, ovvero la trasmissione intitolata Benedetta Primavera. Sicuramente in questi anni Loretta ha avuto modo di tornare alla ribalta in tv, grazie principalmente a Carlo Conti che l’ha voluta nei suoi programmi, come Tale e quale show dove è stata la presidentessa della giuria. In questi giorni, la showgirl e conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando del suo programma.

Loretta Goggi pronta a tornare con un programma tutto suo su Rai 1

Loretta Goggi il prossimo 10 marzo alle ore 21.30 debutterà su Rai 1 con il programma Benedetta Primavera. Il programma si appresta a diventare un grande successo, e di questo ne ha parlato proprio la stessa Loretta nel corso do un’intervista che ha rilasciato a Dipiù Tv. Si tratta di un varietà che sarà all’insegna delle canzoni, di momenti di grande spettacolo, imitazioni e tanto altro.

L’avvertimento di Loretta a Carlo Conti

Per la prima puntata, Loretta ha fatto sapere che vuole Carlo Conti, e ne ha parlato proprio nel corso dell’intervista. “Lo aspetto, non può dirmi di no“, ha detto la Goggi. Quest’ultima si è detta parecchio emozionata per l’inizio di questo suo spettacolo, perchè per lei è un ritorno al varietà in prima serata su Rai 1 dopo tantissimi anni. “Ora non vedo l’ora che inizi”, ha detto Loretta. Stando a quanto riferito dalla stessa, in ogni puntata ci saranno tante canzoni, tante imitazioni e poi interverranno diversi personaggi televisivi e amici. Insieme a lei ci sarà Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Anticipazioni e rivelazioni sul titolo della tramissione

A quanto pare ci sarà anche un momento dedicato al marito, Gianni Brezza, una delle persone più importanti della vita della Goggi. Per quanto riguarda invece il titolo della trasmissione, riprende il titolo della canzone più famosa di Loretta, ovvero Maledetta Primavera ed a tal riguardo la showgirl e cantante ha fatto una rivelazione. Pare che la sua canzone dovesse intitolarsi Benedetta Primavera, ma fu proprio lei ad insistere sul Maledetta.