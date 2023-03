Italia si, Marco Liorni fa una battuta, la risposta di Mauro Coruzzi gela tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Esilarante battuta di Marco Liorni che a Italia si lascia tutti senza parole. Mauro Coruzzi rimane spiazzato, simpatico il botta e risposta tra i due.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Italia si, il programma condotto da Marco LIorni e che vede la presenza fissa di Mauro Coruzzi, conosciuto meglio come Platinette. Ebbene, ad un certo punto della puntata, sembra che il conduttore abbia fatto una battuta che ha lasciato davvero senza parole tutti quanti, in primis Platinette che ha reagito in modo inaspettato. Ma cosa è accaduto?

Italia Si, esilarante gag di Marco Liorni in puntata

Puntata come sempre interessante, quella di Italia si, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni che va in onda il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17.00. Il conduttore ha fatto una gag davvero molto simpatica con Ema Stokholma e Mauro Coruzzi. Liorni ha così accolto in studio Ema, ma prima di intervistarla, Marco ha voluto soffermarsi un attimo su tutti i tatuaggi dell’ex concorrente di Ballando con le stelle, chiedendole se fosse vero che vuole cancellarli.

Il conduttore fa una battuta e Mauro Coruzzi reagisce in modo inaspettato

“Si, vorrei eliminarli tutti. Consiglio di non farne, non vanno più così di moda. E’ meglio evitare di farli perchè negli anni poi si cambia idea, si cambiano gusti, si cambia look…”. Questa la risposta di Ema, parole alle quali il conduttore ha risposto in modo simpatico e divertente.“Io non ne ho… posso mettermi in mutande, come ha fatto Angelo Duro, per dimostrare che non ne ho”. Questa la battuta molto simpatica che ha fatto tanto divertire il pubblico presente e sicuramente anche quello a casa. A quel punto, il conduttore avrebbe fatto finta di togliersi la giacca, poi voltandosi verso Coruzzi avrebbe detto “Non mi guardare così”.

Mauro e Marco Liorni, simpatico botta e risposta

Ovviamente Mauro non è rimasto in silenzio ed ha risposto simpaticamente dicendo “Con una dichiarazione simile, cosa posso dirti? Aspettiamo di vedere la mutanda!“. Coruzzi ha poi affondato il colpo dicendo “Box o mutandone?” ed il conduttore ha risposto dicendo “Box, diciamo mutande come quelle di Angelo Duro più o meno“. Botta e risposta tra i due, dopo che Coruzzi gli ha chiesto “Ah conformate?” e Marco gli ha risposto dicendo “In che senso conformate?”. A quel punto Coruzzi ha preferito lasciar stare, dicendo proprio “Lasciamo perdere”.