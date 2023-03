Mauro Coruzzi diretto su Antonella Clerici al timone di The Voice Senior: “Si era capito da subito cosa sarebbe accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Coruzzi, parla del brusco stop per un programma Rai. Poi il commento su The voice senior e The voice kids.

Nella serata di ieri si è conclusa l’edizione di The voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici che ha avuto un grande successo. In questi giorni in tv è stato già pubblicizzato un altro programma che vedrà ancora al timone Antonella Clerici, e che arriva proprio subito dopo la fine della versione senior. Si tratta proprio di The voice Kids. Come è facile capire, si tratta della versione per ragazzini. A parlarne è stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette che cura una rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette, proprio su DiPiù tv. Ma cosa ha riferito?

Mauro Coruzzi sul programma The voice senior

Mauro Coruzzi, che cura una rubrica su DiPiù tv intitolata “I protagonisti dell Tv visti da Platinette” ha parlato di un programma che è arrivato ieri, sabato 04 marzo su Rai 1 e che ha visto ancora una volta al timone proprio lei, Antonella Clerici. Stiamo parlando di The Voice kids, la versione per ragazzini che arriva proprio a distanza di pochi giorni dall’edizione Senior che è finita proprio poche ore fa.

Coruzzi su The voice kids

Mauro Coruzzi ha però ricordato anche la versione classica, intitolata The voice of Italy, che ha registrato ascolti “tipiedi” così come ha detto lo stesso Coruzzi, fino ad essere poi cancellato. “Su Rai 1 lo show ha trovato una dimensione più interessante”, ha ammesso Mauro, parlando quindi di questa edizione senior condotta da Antonella Clerici. “Quella di The voice Senior è una formula vincente e lo avevamo capito fin dalle precedenti edizioni“, ha detto Platinette.

Platinette parla di alcuni personaggi noti che hanno partecipato a The voice senior

Mauro Coruzzi ha voluto sicuramente sottolineare quanto il programma della Clerici abbia ottenuto grandi risultati in tutte e tre le edizioni.In questo articolo dedicato al programma di Antonella Clerici, Coruzzi ha anche parlato della partecipazione di alcuni personaggi che in passato sono stati famosi, uno tra tutti Dario Gay. Proprio su di lui, Coruzzi ha detto “a 62 anni, oltre ad essere un ottimi cantautore, tiene ancora meravigliosamente il palco”.