Tv Talk, Barbara D’Urso diretta su Alberto Matano: “Il mio programma è diverso dal suo e sono felice che sia così”

Barbara D’Urso intervistata da Massimo Bernardini ha svelato la verità sullo scontro giornaliero tra la sua trasmissione Pomeriggio 5 e Alberto Matano e La Vita in Diretta.

Una nuova puntata di Tv Talk è andata in onda proprio oggi, sabato 4 marzo, nel corso della quale ospite è stata la celebre conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso. Nel corso di tale intervista la presentatrice di Pomeriggio 5 ha commentato quello che da molti viene definito lo scontro giornaliero con Alberto Matano e la sua trasmissione La vita in diretta svelando come mai il collega riesce ad ottenere risultati migliori. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Barbara D’Urso ospite di Tv Talk

Barbara D’Urso può essere sicuramente considerata una delle conduttrici più amate e seguite di Canale 5 ma nonostante ciò la sua trasmissione non riesce a battere, negli ascolti, la trasmissione in onda su Rai 1 ovvero La vita in Diretta. Per tale motivo si parla spesso di scontro tra la D’Urso e Matano, ma cosa c’è di vero in tutto questo? La stessa Barbara D’Urso nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Talk ha parlato del collega affermando di stimarlo molto. E a proposito della trasmissione da lui condotta ha sottolineato che questo è un programma fatto molto bene che però “non può essere considerato un concorrente perché parte molto prima finisce molto dopo, ha pochissime interruzioni pubblicitarie, a volte per un’ora e mezza di seguito sono sempre in onda”. Queste le parole espresse dalla D’Urso che ha poi aggiunto che invece lei, al contrario, deve fermarsi ogni 20 minuti e che è felice d farlo perchè tanti sono gli sponsor che vogliono esserci nella sua trasmissione.

Barbara D’Urso e il commento su Matano: “Non siamo in concorrenza”

Nonostante quindi il programma condotto da Matano riesca ad ottenere risultati migliori ecco che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto precisare “Non siamo in concorrenza”. Parlando di ascolti è possibile ad esempio dire che nel corso della puntata andata in onda venerdì 3 marzo La Vita in Diretta nella fase di presentazione ha ottenuto uno share pari al 18,29%, durante la trasmissione il 20,07%. Pomeriggio 5 invece nella fase di presentazione ha ottenuto uno share pari al 12,99%, durante il programma il 14,80% e nella fase finale ovvero quella dei saluti il 15,04%.

La rivelazione della D’Urso su alcune colleghe

Barbara D’Urso ha poi proseguito la sua intervista a Tv Talk rivelando di non essere stanca di condurre Pomeriggio 5 precisando inoltre che si diverte molto e che ama tanto questo lavoro e questa trasmissione. A tal proposito ha rivelato che Pomeriggio 5 da anni si occupa di parlare di argomenti come l’attualità e la politica e si impegna a farlo in modo semplice in modo tale che chiunque possa comprendere di cosa si parla. Alla conduttrice è stato poi chiesto con quale collega condurrebbe un programma in onda in prima serata. Domanda alla quale la D’Urso ha risposto facendo 4 nomi, due di uomini e due di donne. Parlando di uomini ha menzionato Gerry Scotti e Carlo Conti mentre invece tra le colleghe ha menzionato Milly Carlucci e Antonella Clerici.