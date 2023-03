Luca Argentero e Cristina Marino, cosa rivela un amico della coppia

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Cristina Marino stanno attraversando un momento di estrema felicità in seguito alla nascita del piccolo Noè Roberto avvenuta lo scorso 16 febbraio 2023.

Ma esattamente qual è il significato legato al nome scelto per il secondogenito? Vediamo di fare un po' di chiarezza.

Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis

Lo scorso 16 febbraio Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato ai loro followers la nascita del secondo figlio. L’attore ha condiviso un post su Instagram per annunciare il lieto evento. E nello specifico stiamo parlando di una fotografia in cui veniva ritratta la mano del bambino insieme a quella dello stesso Luca e della moglie Cristina. La coppia ha scelto di vivere la gravidanza con molta riservatezza, proprio come fatto in occasione della nascita della prima figlia ovvero la piccola Nina Speranza. Adesso i due stanno vivendo un momento di grande gioia a proposito del quale si è espresso il settimanale Di Più rivelando cosa avrebbe detto un amico della coppia. “Luca e Cristina sono al settimo cielo. Desideravano tanto dare un fratellino alla loro bambina e ora quel sogno si è realizzato” questa nello specifico la rivelazione fatta dal giornale.

Il significato del nome del bambino

Ma qual è il significato legato al nome scelto per il secondogenito da Luca Argentero e Cristina Marino? Il piccolo come anticipato poc’anzi si chiama Noè Roberto. A tal proposito è possibile dire che Noè, come ha spiegato lo stesso giornale menzionato in precedenza, ha un significato importante in quanto legato come molti già sapranno al patriarca biblico al quale Dio ha affidato un compito di estrema importanza ovvero la costruzione dell’arca per poter salvare, durante il diluvio universale, sia la sua famiglia sia tutti gli animali. E Roberto invece? Qual è il significato legato alla scelta di questo nome? A tale domanda è possibile rispondere affermando che Roberto è proprio il nome del papà di Cristina Marino al quale l’attrice era tanto legata. L’uomo è improvvisamente scomparso lo scorso anno.

Momento di grande felicità per la coppia

Sia da un punto di vista privato sia da un punto di vista professionale la coppia sta vivendo un periodo davvero tanto felice. Molto presto infatti proprio Luca Argentero tornerà sul set della celebre fiction Doc-Nelle tue mani 3. Nonostante quindi il grosso impegno che lo attende l’attore saprà sicuramente essere presente con la sua famiglia che sta attraversando un momento di grande gioia e felicità.