Cristina Marino decide di svelare cosa le è successo dopo la nascita del secondo figlio: “Ci sono state complicazioni”

Cristina Marino in seguito alla nascita del secondo figlio è tornata su Instagram per rivelare la verità sul parto legato alla nascita del secondo figlio Noè Roberto.

Sono trascorsi pochi giorni da quando lo scorso 16 febbraio 2023 Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta. Ed ecco che a distanza di qualche giorno dal lieto evento proprio nelle scorse ore l’attrice è tornata sui social per svelare come sono andate realmente le cose durante il parto. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis

Cristina Marino e Luca Argentero, già genitori della piccola Nina Speranza, hanno provato pochi giorni fa la gioia di diventare genitori per la seconda volta. Come affermato poc’anzi infatti lo scorso 16 febbraio è nato il loro secondo figlio ovvero il piccolo Noè Roberto che ha finalmente completato la loro splendida famiglia. La coppia ha vissuto sia i mesi legati alla gravidanza sia la nascita del loro piccolo con assoluta riservatezza. E proprio per annunciare il lieto evento infatti hanno scelto semplicemente di condividere una fotografia del piccolo senza però far vedere il suo viso.

L’attrice torna sui social dopo il parto

Trascorsi alcuni giorni dal parto l’attrice è tornata sui social, e di preciso su Instagram, per parlare con i suoi followers. Cristina Marino ha infatti condiviso un lungo post che ha iniziato salutando i suoi fan e che ha poi continuato affermando “Vi racconterò, anzi forse non lo farò mai, però sono le prime stories che faccio post parto. Fisicamente ci sono state un po’ più di complicazioni rispetto a quanto previsto ma stiamo bene e sono molto felice”. Cristina Marino ha poi proseguito rivelando il motivo della sua assenza dai social e precisando che sia lei sia la sua famiglia stanno vivendo un momento di grande gioia. Un momento che sentivano il bisogno di godersi al meglio rimanendo maggiormente concentrati sulla realtà.

I nuovi progetti lavorativi di Cristina Marino e Luca Argentero

In ultimo Cristina Marino ha rivelato ai suoi fan che nonostante la nascita del secondo figlio continua a portare avanti alcuni progetti lavorativi. Ha infatti rivelato che molto presto verrà pubblicato il film “Uomini da marciapiede” mentre invece il marito Luca Argentero molto presto tornerà sul set di “Doc-Nelle tue mani 3” le cui riprese dureranno per tutta l’estate. La nuova stagione della celebre serie televisiva dovrebbe poi andare in onda nel 2024.