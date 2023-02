Luca Argentero, la moglie Cristina Marino, posta alcune foto poco prima del parto, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Splendida forma fisica per Cristina Marino a poche ore dal parto. Ecco qual è il segreto della sua bellezza.

Cristina Marino e Luca Argentero nelle scorse ore sono diventati genitori per la seconda volta. Ebbene si, nelle scorse ore la donna ha condiviso sui social delle foto molto belle, che pare fossero state scattate a poche ore dal parto. La moglie del noto attore è apparsa più bella che mai in queste foto e tutti i suoi fan non hanno potuto non chiedersi quale fosse il segreto di bellezza della giovane donna.

Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis con la nascita di Noè Roberto

Cristina Marino e Luca Argentero nelle scorse ore sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo la nascita di Nina Speranza un pò di tempo fa, adesso i due neo genitori hanno messo al mondo un maschietto, Noè Roberto. I due hanno confermato la nascita del secondogenito, dopo che sul web era trapelata un’indiscrezione. Sempre usi social, la moglie di Luca ha condiviso una serie di scatti davvero inediti che risalirebbero a poche ore prima del parto, dove Cristina appare davvero bellissima e soprattutto in perfetta forma fisica.

Cristina condivido delle foto di se prima del parto

Cristina, attrice, modella e da qualche anno esperta di fitness, è davvero molto bella e soprattutto mostra un fisico da paura. Da tempo la donna ispira e spinge le donne a prendersi cura di se stesse, senza però doversi necessariamente sottoporsi a delle diete molto rigide. Subito dopo aver annunciato la nascita di Noè Roberto, la donna ha condiviso delle immagini su Instagram, scrivendo nella didascalia “Che magia il nostro corpo. Poche ore prima”, intendendo proprio poche ore prima del parto. “Amatelo e prendetevene cura”, ha aggiunto nelle Instagram storis, ovviamente parlando del corpo. Inevitabilmente nel giro di pochi istanti, questi post hanno ottenuto tantissimi like e commenti. I suoi segreti di bellezza

La testimonianza della moglie di Luca Argentero

” Io, per esempio, per 36 settimane non ho rinunciato al fitness e, nonostante tutti mi dicessero che ero pazza, stavo benissimo. Ho semplicemente ascoltato il mio corpo, come ho sempre fatto nella mia vita, in cui l’attività fisica occupa uno spazio fondamentale e imprescindibile”. Queste le parole di Cristina, che non hai mai fatto mistero del fatto di essere sempre attenta alla cura del suo fisico. Lei è una personal trainer certificata, e sui social cerca quanto possibile di essere anche d’aiuto per le altre donne.