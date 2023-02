Domenica in, Mara Venier fa andare su tutte le furie Albano, tensione tra i due, poi lei chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ospita a Domenica in lui, il cantante di Cellino San Marco che ad un certo punto sbotta e se la prende con la conduttrice.

Mara Venier nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Domenica in, che come sempre è stata un grande successo. Come di consueto, la conduttrice ha ospitato diversi ospiti in studio, uno tra tutti Albano Carrisi. Nel corso della puntata di ieri però, in studio si è vissuto un momento di caos proprio tra il cantante e la conduttrice che ha determinato un pò di tensione tra i due. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Mara Venier ospita Albano Carrisi a Domenica in

Mara Venier nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Domenica in ed ha ospitato anche Albano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco è arrivato nello studio di Mara Venier per rilasciare un’intervista davvero interessante. Ad un certo punto però, Mara che aveva il cellulare acceso posato sul tavolino vicino, pare che si sia distratta per un messaggio che le arrivato e che ha controllato in diretta. Questo gesto non è affatto piaciuto ad Albano Carrisi, che ha smesso di parlare e poi si è anche lasciato andare ad uno sfogo.

Tensione tra la conduttrice e l’ospite, tensione in studio

“Sei disattenta ed io non mi concentro”, ha detto Albano rivolgendosi alla conduttrice che ha tentato di giustificarsi. “Scusa ma mi ha mandato Arbore un messaggio bellissimo e mi ero un attimo…”. Queste le parole della Venier. Un momento di tensione tra i due che fortunatamente si è risolto in pochi istanti. Mara ha poi continuato l’intervista che è stata anche molto lunga.

Grande commozione per Albano che parla della sua mamma

Non sono mancati i momenti di grande commozione, quando l’artista ha parlato della sua mamma, che è scomparsa pochi anni fa. “Lei era di una razza oggi in estinzione. Era completa in tutto, era mamma dal respiro al non respiro, una mamma quotidiana, straordinaria. Ha resistito fino a 97 anni, poi l’ultimo anno non ce la faceva più a vivere e non voleva essere servita dagli altri.” Queste le parole del cantante di Cellino parlando della sua mamma.