Ambra Angiolini e Francesco Renga, cosa fa la figlia che lascia tutti senza parole, il web esplode di like

Ambra Angiolini e Francesco Renga, il travestimento che conquista tutti sui social. Gli artefici loro, Jolanda Renga e il fidanzato.

E’ tempo di Carnevale e come sempre sono tante le maschere che si vedono in giro, alcune di queste più o meno originali. Nelle scorse ore uno dei travestimenti che ha fatto davvero impazzire è stato quello di Jolanda Renga e del fidanzato. I due giovanissimi hanno letteralmente conquistato il web con i loro travestimenti davvero molto originali. Sui social in tanti hanno commentato le loro foto che sono diventate virali.

Jolanda Renga e il fidanzato si travestono da Francesco Renga e Ambra Angiolini

Jolanda Renga e il suo fidanzato sono di certo i vincitori di questo Carnevale 2023. I due infatti, nelle scorse ore hanno deciso di travestirsi in modo davvero originale. La figlia del noto cantante e della famosissima attrice Ambra Angiolini, ha deciso di osare e di fare nel contempo un omaggio ai suoi genitori. Jolanda infatti ha deciso di vestirsi da Ambra, mentre il suo fidanzato si è travestito da Francesco Renga, ricordando così la coppia, una tra le più amate di sempre. Questo travestimento è piaciuto davvero a migliaia di utenti social che hanno immediatamente lasciato un like ed anche degli applausi, ovviamente virtuali.

Vestiti originali per la coppia di giovani, che vincono per l’originalità

«Carnevale 2023 a Venezia. ‘Da cosa vi vestite?“, avrebbe chiesto Ambra incuriosita. “Da te e papà”, ha risposto Jolanda. Effettivamente i due si sono travestiti da Ambra e Francesco ed il risultato è stato straordinario. A realizzare i due costumi è stato Lorenzo Delia, ed a raccontarlo è stato Ambra in un post che ha diffuso sui social. “Geniali”, questo il commento di Tiziano Ferro e Vittoria Puccini che hanno commentato la foto che è stata pubblicata da Ambra.

I commenti dei genitori

“Io ho aperto Instagram e ho pensato “oh Ambra piccola”. Questo il commento di un altro utente.«Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali», ha commentato ironicamente Jolanda Renga. Non è tardata ad arrivare la risposta dei genitori che hanno scritto “Ci mancherebbe pure”, ha scritto Renga mentre l’attrice avrebbe detto “Perchè siete molto meglio”.