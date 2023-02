Alessandro Cecchi Paone senza freni: “Gerry Scotti? Ecco cosa si meriterebbe”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti, un suo collega ha azzardato qualcosa sul suo futuro lavorativo. Di chi si tratta?

Gerry Scotti è di certo uno dei conduttori più di maggiore successo, il quale in questi anni ha condotto diversi programmi televisivi, andati però sempre in onda sui canali Mediaset e più nel dettaglio su Canale 5. Una cosa è certa, ovvero che il pubblico italiano ha da sempre amato il conduttore pavese ed i suoi programmi. Proprio in questi gironi sembra che qualcuno abbia voluto esprimere il proprio pensiero dicendo che forse Gerry meriterebbe un format diverso da quelli fino ad ora condotti. E’ stato nello specifico un suo collega che ha parlato ed ha espresso il suo pensiero al riguardo.

Gerry Scotti, il grande successo del conduttore pavese

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati di sempre. Nel corso della sua carriera televisiva ha avuto modo di condurre diversi format, quasi tutti dei quiz show ed è proprio per questo che anche lo stesso conduttore ha fatto sapere un pò di tempo fa che gli piacerebbe cambiare genere di programma. In questi giorni, è stato proprio un collega che ha scritto il suo pensiero al riguardo.

Alessandro Cecchi Paone parla del collega ed esprime il suo pensiero

Si tratta proprio di Alessandro Cecchi Paone, il quale ha affrontato questo argomento nella rubrica da lui curata sul settimanale Nuovo tv. “La sua umanità gli farebbe meritare un altro tipo di programmi”, ha scritto Alessandro Cecchi Paone parlando nella sua rubrica su Nuovo Tv, ribadendo ancora che Gerry è uno dei conduttori più amati di sempre della televisione italiana. E’ stato al timone di trasmissioni come Passaparola, Chi vuol essere milionario, e poi ancora The Wall, The Money Drop, Caduta libera, Lo show dei record e tanti altri ancora.

La grande carriera del conduttore

Proprio ieri sera è tornato il programma Lo show dei record, la nuova edizione del programma tanto amato dal pubblico italiano. Secondo alcune anticipazioni date proprio da Gerry Scotti, sembra che il conduttore abbia ospitato dei giudici esperti arrivati dalla sede centrale di Londra ovvero Sofia Greeacre e Lorenzo Veltri, con ovviamente Marco Frigatti.